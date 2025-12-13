Израелски удар убива ръководител на оръжейното производство на „Хамас“ в Ивицата Газа

Израелските власти съобщиха, че при удар в Ивицата Газа е бил убит Раад Саад – ръководителят на оръжейното производство на военното крило на „Хамас“ и една от ключовите фигури в изграждането на бойния му потенциал. При атаката в квартал Тел ал-Хава, югозападно от град Газа, са загинали общо петима души, съобщиха палестинската гражданска защита и медицински източници.

Израелската армия уточни, че в района е нанесен само един удар, целенасочено срещу Саад. В съвместно изявление премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че операцията е била разпоредена в отговор на детонация на взривно устройство на „Хамас“, ранило израелски военнослужещи в т.нар. Жълта зона на анклава. Те определиха Саад като „един от архитектите“ на нападението срещу Израел от 7 октомври 2023 г., което постави началото на войната.

По силата на договореното с посредничеството на САЩ примирие, израелските войски са се изтеглили зад т.нар. Жълта линия, но продължават да контролират повече от половината територия на Газа. Израелската армия съобщи още, че Саад е оглавявал центъра за производство на оръжия на „Хамас“ и е ръководил процесите по въоръжаване на групировката. Роднини на загиналия потвърдиха смъртта му, като погребението е насрочено за неделя.

Гражданската защита в Газа заяви, че израелски самолети са поразили цивилен автомобил близо до кръговото кръстовище Набулси в Тел ал-Хава, който е бил напълно унищожен. По данни на болница „Ал-Шифа“, при удара са били ранени над 25 души. Кадри от мястото показват силно деформиран и изгорял автомобил, а очевидци разказват, че няколко ракети са подпалили превозното средство.

По-рано през деня израелската армия съобщи, че двама резервисти са били леко ранени при взрив на самоделно устройство по време на операция срещу „терористична инфраструктура“ в южната част на Газа. Примирието, влязло в сила на 10 октомври, спря мащабните бойни действия, но остава нестабилно, като Израел и „Хамас“ продължават да се обвиняват взаимно в нарушения.