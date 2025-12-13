Истинската причина за падането на правителството не се крие във финансовите параметри на бюджета, а в отношението на управляващите към гражданите. Тази теза изрази депутатът от парламентарната група на ПП-ДБ Явор Божанков в ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Според народния представител, масовите протести в страната са резултат от накърненото достойнство на обществото, а не просто реакция на икономически мерки.

Божанков беше категоричен, че политическите опоненти от ГЕРБ отказват да признаят реалността. „ГЕРБ нито веднъж не назоваха истинския проблем. Този протест като повод започна от бюджета. Но ние имаме повод за гордост, защото протеста не беше заради 2% осигуровки, не беше заради дивидента, а беше заради потъпканото достойнство на нашия народ“, заяви той.

Депутатът акцентира върху мащаба на недоволството, обхванало различни градове и социални групи. „И нашият народ ясно заяви от София през Кюстендил, Сливен, Пловдив до Варна, цяла България каза, че няма да позволи повече някой да потъпква достойнството на българския народ. Цяло едно младо, ново поколение го заяви, средна класа, свободни хора, работодатели и никой не го очакваше. Тази арогантност не срещна отпор, тя срещна категоричен отговор и нашият народ каза, че така повече няма да продължава – това е ясното послание“, коментира Божанков.

В анализа си на политическата ситуация, представителят на ПП-ДБ отправи остри критики към останалите политически сили, включително „ДПС – Ново начало“, „Има такъв народ“ и БСП, като отбеляза липсата на осъзнаване на кризата от тяхна страна. „Никакъв урок не е научен и оттук насетне големият въпрос е как продължаваме. Какво не им достигна? Тази върховна висша, нечовешка арогантност е това, което събори правителството. Нищо друго. Те очевидно не са способни на промяна и промяната ще стане, въпреки тях“, прогнозира той.

Като пример за репресивен подход и липса на справедливост, Божанков посочи ситуацията с кмета на Варна, но уточни, че проблемът засяга всеки български гражданин, независимо дали е обществена личност или предприемач. „Всеки в България разбра, че може да бъде смазан, един път вкаран в онази месомелачка. Втори път – комисии за по 20-30 секунди и казват: не ни пука за мнението на бизнеса, не ни пука какво казват хората и ще си правим комисиите за 15-20 секунди, ако искаме и за 5 секунди. На онази прословута бюджетна комисия се чупеха микрофони… това вече беше истинското лице и аз казах от трибуната, че управляващите си върнаха заводските настройки, защото управляваха в една ситуация на разделена опозиция“, завърши Явор Божанков.