Кирил Петков: Време е да премахнем мафията в България и да осигурим честни избори

Кирил Петков подчерта, че постигнатото членство на България в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната е важен успех, но сега е време да се фокусираме върху вътрешните проблеми на страната. Той акцентира върху необходимостта да се изчисти България от мафиотските мрежи и да се премахнат корупционните практики, които вредят на обществото.

„Сега единственият прогрес оттук нататък е да си почистим собствената къща от местните мафиотски ченгета, а за това ни трябват 121+.“

Петков подчерта, че за да се постигне реална промяна, е необходимо парламентарно мнозинство от поне 121 депутати, които искат истинска реформа. Според него, е важно да се освободи прокуратурата, МВР и други институции от влиянието на олигархични кръгове.

Бившият премиер предложи гражданска ангажираност чрез активно наблюдение на изборите. Той заяви, че протестиращите могат да играят ключова роля в осигуряването на честни избори, като се включат като мотивирани наблюдатели, готови да предотвратят злоупотреби.

Петков призова за единство и активност на гражданите, като заяви, че успехът на този процес зависи не от институциите, а от усилията на народа да осигури бъдеще без мафия в политиката.