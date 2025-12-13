НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Кирил Петков: Време е да премахнем мафията в България и да осигурим честни избори

          1
          92
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Кирил Петков подчерта, че постигнатото членство на България в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната е важен успех, но сега е време да се фокусираме върху вътрешните проблеми на страната. Той акцентира върху необходимостта да се изчисти България от мафиотските мрежи и да се премахнат корупционните практики, които вредят на обществото.

          „Сега единственият прогрес оттук нататък е да си почистим собствената къща от местните мафиотски ченгета, а за това ни трябват 121+.“

          - Реклама -

          Петков подчерта, че за да се постигне реална промяна, е необходимо парламентарно мнозинство от поне 121 депутати, които искат истинска реформа. Според него, е важно да се освободи прокуратурата, МВР и други институции от влиянието на олигархични кръгове.

          Бившият премиер предложи гражданска ангажираност чрез активно наблюдение на изборите. Той заяви, че протестиращите могат да играят ключова роля в осигуряването на честни избори, като се включат като мотивирани наблюдатели, готови да предотвратят злоупотреби.

          Петков призова за единство и активност на гражданите, като заяви, че успехът на този процес зависи не от институциите, а от усилията на народа да осигури бъдеще без мафия в политиката.

          Кирил Петков подчерта, че постигнатото членство на България в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната е важен успех, но сега е време да се фокусираме върху вътрешните проблеми на страната. Той акцентира върху необходимостта да се изчисти България от мафиотските мрежи и да се премахнат корупционните практики, които вредят на обществото.

          „Сега единственият прогрес оттук нататък е да си почистим собствената къща от местните мафиотски ченгета, а за това ни трябват 121+.“

          - Реклама -

          Петков подчерта, че за да се постигне реална промяна, е необходимо парламентарно мнозинство от поне 121 депутати, които искат истинска реформа. Според него, е важно да се освободи прокуратурата, МВР и други институции от влиянието на олигархични кръгове.

          Бившият премиер предложи гражданска ангажираност чрез активно наблюдение на изборите. Той заяви, че протестиращите могат да играят ключова роля в осигуряването на честни избори, като се включат като мотивирани наблюдатели, готови да предотвратят злоупотреби.

          Петков призова за единство и активност на гражданите, като заяви, че успехът на този процес зависи не от институциите, а от усилията на народа да осигури бъдеще без мафия в политиката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Транспортният сектор губи по 100 евро на камион дневно заради блокадата в Гърция

          Георги Петров -
          Десети пореден ден продължава напрежението по българо-гръцката граница, предизвикано от протестните действия на гръцките земеделци. Блокадата нанася значителни финансови поражения върху българския транспортен бранш,...
          Икономика

          Д-р Брънзалов: Без държавен бюджет не може да се подпише нов национален рамков договор

          Георги Петров -
          При липса на приет държавен бюджет подписването на нов национален рамков договор е невъзможно и в сила ще продължи да действа старият. Това заяви...
          Икономика

          Бюджет 2026 бетонира неравенството и бяга от големите въпроси

          Георги Петров -
          В условията на политическа турбуленция и правителство в оставка, проектобюджетът на България за 2026 г. премина през първо четене в Народното събрание, макар и...

          1 коментар

          1. Този нали беше уволнен?! Какво иска, пак ли да се връща в политиката. Аман от такива като него.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions