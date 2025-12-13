Кирил Петков: Време е да премахнем мафията в България и да осигурим честни избори

Кирил Петков подчерта, че постигнатото членство на България в ЕС, НАТО, Шенген и Еврозоната е важен успех, но сега е време да се фокусираме върху вътрешните проблеми на страната. Той акцентира върху необходимостта да се изчисти България от мафиотските мрежи и да се премахнат корупционните практики, които вредят на обществото.
Петков подчерта, че за да се постигне реална промяна, е необходимо парламентарно мнозинство от поне 121 депутати, които искат истинска реформа. Според него, е важно да се освободи прокуратурата, МВР и други институции от влиянието на олигархични кръгове.
Бившият премиер предложи гражданска ангажираност чрез активно наблюдение на изборите. Той заяви, че протестиращите могат да играят ключова роля в осигуряването на честни избори, като се включат като мотивирани наблюдатели, готови да предотвратят злоупотреби.
Петков призова за единство и активност на гражданите, като заяви, че успехът на този процес зависи не от институциите, а от усилията на народа да осигури бъдеще без мафия в политиката.
Този нали беше уволнен?! Какво иска, пак ли да се връща в политиката. Аман от такива като него.