Левски: Добре дошъл, Луан

Левски използва официалния си профил във „Фейсбук“, за да приветства още едно попълнения на голяма синя общност. Клубът от „Герена“ съобщи, че звездата на тима Евертон Бала е станал мъжки татко. Неговата половинка Луанда е родила малкия Луан.
- Реклама -
„Голямото „синьо“ семейство се сдоби с ново попълнение. Голмайсторът на „Левски“ през есенния полусезон в Първа лига – Евертон Бала, стана баща. Нежната половинка на бразилеца, Луанда, го дари със син – Луан. Левски приветства с добре дошъл в голямата левскарска общност Луан и пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти“, написаха „сините“ във „Фейсбук“.
Левски добави и интересна снимка към публикацията. Встрани от образа на Евертон Бала е изписано: „Към 7 милиона левскари добавихме още един – на Евертон и Луанда роди им се син! Добре дошъл, Луан!“
Левски използва официалния си профил във „Фейсбук“, за да приветства още едно попълнения на голяма синя общност. Клубът от „Герена“ съобщи, че звездата на тима Евертон Бала е станал мъжки татко. Неговата половинка Луанда е родила малкия Луан.
- Реклама -
„Голямото „синьо“ семейство се сдоби с ново попълнение. Голмайсторът на „Левски“ през есенния полусезон в Първа лига – Евертон Бала, стана баща. Нежната половинка на бразилеца, Луанда, го дари със син – Луан. Левски приветства с добре дошъл в голямата левскарска общност Луан и пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти“, написаха „сините“ във „Фейсбук“.
Левски добави и интересна снимка към публикацията. Встрани от образа на Евертон Бала е изписано: „Към 7 милиона левскари добавихме още един – на Евертон и Луанда роди им се син! Добре дошъл, Луан!“