Левски: Добре дошъл, Луан

Левски използва официалния си профил във „Фейсбук“, за да приветства още едно попълнения на голяма синя общност. Клубът от „Герена“ съобщи, че звездата на тима Евертон Бала е станал мъжки татко. Неговата половинка Луанда е родила малкия Луан.

„Голямото „синьо“ семейство се сдоби с ново попълнение. Голмайсторът на „Левски“ през есенния полусезон в Първа лига – Евертон Бала, стана баща. Нежната половинка на бразилеца, Луанда, го дари със син – Луан. Левски приветства с добре дошъл в голямата левскарска общност Луан и пожелава на щастливите родители много любов, здраве и сбъднати мечти“, написаха „сините“ във „Фейсбук“.

Левски добави и интересна снимка към публикацията. Встрани от образа на Евертон Бала е изписано: „Към 7 милиона левскари добавихме още един – на Евертон и Луанда роди им се син! Добре дошъл, Луан!“