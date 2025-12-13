Президентът на Беларус Александър Лукашенко издаде указ за помилването на 123-ма затворници. Решението е взето в замяна на отмяната на американските санкции, наложени върху износа на калиев карбонат от Беларус, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение от президентската канцелария в „Телеграм“. Според разпространената информация, помилваните лица са граждани на различни държави, излежаващи присъди за разнообразни обвинения, сред които шпионаж, тероризъм и екстремизъм.

Посолството на Съединените щати във Вилнюс потвърди, че сред освободените са ключови фигури от беларуската опозиция и гражданското общество. Списъкът включва основателя на правозащитната организация „Вясна“ и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки. На свобода излизат и двама от най-знаковите опоненти на режима в Минск – Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

В сделката е включена и украинската страна. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че петима негови сънародници са част от групата на освободените и вече са пристигнали с автобус на украинска територия.

„Началникът на военното разузнаване Кирило Буданов представи подробности относно подготовката на специална мисия за освобождаване на граждани, задържани в Беларус. Благодарение на дейната роля на САЩ и съдействието на нашите разузнавателни служби около стотина души, включително петима украинци, сега биват освободени“, написа Зеленски в канала си в „Телеграм“.

Според дипломатическото представителство на САЩ в Литва, до мащабната размяна се е стигнало след двудневни интензивни преговори между Александър Лукашенко и Джон Коул, пратеник на американския президент Доналд Тръмп.