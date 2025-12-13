НА ЖИВО
      събота, 13.12.25
          Лукашенко помилва 123 затворници, сред които Алес Беляцки и Мария Колесникова, срещу вдигане на санкции

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Президентът на Беларус Александър Лукашенко издаде указ за помилването на 123-ма затворници. Действията на Минск са в замяна на отмяната на американските санкции, наложени върху беларуския калиев карбонат, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на официално съобщение от президентската канцелария в „Телеграм“.

          В разпространения текст се уточнява, че групата на помилваните включва граждани на различни държави. Те са били осъдени по разнообразни обвинения, сред които фигурират „шпионаж“, „тероризъм“ и „екстремизъм“.

          Посолството на Съединените щати във Вилнюс потвърди самоличностите на някои от ключовите освободени фигури. Сред тях са основателят на правозащитната група „Вясна“ и носител на Нобеловата награда за мир за 2022 г. Алес Беляцки, както и двама от най-изявените лица на беларуската опозиция – Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

          Новината за пускането на свобода на Мария Колесникова бе потвърдена и от независимата медия „Зеркало“. Изданието цитира сестра ѝ Татяна Хомич, която е заявила, че вече е разговаряла с нея по телефона.

          До това развитие се е стигнало след двудневни преговори между Александър Лукашенко и Джон Коул, пратеник на американския президент Доналд Тръмп, посочват от дипломатическата мисия на САЩ в съседна Литва.

