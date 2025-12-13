За трети пореден ден в Букурещ и множество други градове в Румъния се провеждат демонстрации с основно искане за „чисто и справедливо правосъдие“. Недоволството избухна след публикуването на журналистическо разследване, което освети сериозни нередности в съдебната власт на страната, предаде телевизия Диджи 24.

- Реклама -

В столицата напрежението ескалира вчера, когато над 1000 души се събраха на емблематичния централен площад „Виктория“. Протестиращите настояват за категорична независимост на правораздавателните органи и дълбока реформа в системата, след като години наред са слушали обещания за изкореняване на корупцията и прекратяване на злоупотребите.

„Всички за правосъдието“ е един от основните лозунги, скандирани от множеството. Участниците в демонстрациите отправиха призив към магистратите „да имат смелост“, изразявайки подкрепа към онези от тях, които се опасяват от санкции заради подадени сигнали за нередности.

Вълната от недоволство започна в сряда, провокирана от излъчения във вторник документален филм „Правосъдие в плен“ на новинарския портал „Рекордер“. В лентата бивши и настоящи магистрати разкриват случаи на натиск върху системата, довел до отлагане на знакови корупционни дела. В отговор на разкритията Апелативният съд в Букурещ свика извънредна пресконференция в четвъртък.

Политическият отзвук не закъсня. Лидерът на опозиционния националистически Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион призова гражданите да се включат в протестите, като направи директна аналогия със събитията в България.

Междувременно политическото напрежение в страната се покачва. В понеделник румънският парламент предстои да гласува вот на недоверие срещу правителството на Илие Боложан. Искането е внесено от суверенистката парламентарна група „МИР“ с подкрепата на АУР. Местните медии обаче отбелязват, че опозицията не разполага с необходимия брой гласове за сваляне на коалиционния кабинет.

Географията на протестите се разширява, като демонстрации бяха организирани и в градовете Клуж-Напока, Яш, Тимишоара, Сибиу, Брашов, Констанца, Плоещ, Сучава, Галац, Орадя и Питещ.