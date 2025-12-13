НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Мо Салах се върна и Ливърпул пак би

          С този успех мърсисайдци се изкачиха на шесто място в класирането с 26 точки, колкото има и петият Кристъл Палас

          0
          13
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Юго Екитике вкара головете, а Мохамед Салах се завърна с асистенция при победа на Ливърпул с 2:0 срещу Брайтън в мач от 16-ия кръг на английското първенство по футбол. С този успех мърсисайдци се изкачиха на шесто място в класирането с 26 точки, колкото има и петият Кристъл Палас.

          - Реклама -

          Ливърпул поведе още в първата минута на срещата, след като рисков пас на защитник на Брайтън бе пресечен от Джо Гомес пред наказателното поле, а топката попадна в Екитике. Френският нападател изстреля бомбен шут към вратата на гостите и „червените“ поведоха с 1:0. Гомес обаче се контузи в средата на първото полувреме и бе заменен от Салах, който пропусна последните четири мача на мърсисайдци, но бе реабилитиран след разговор с мениджъра Арне Слот в петък.

          Салах асистира на Екитике за втория гол в 60-ата минута. Египетският национал, който след мача ще пътува за Купата на африканските нации, центрира от корнер на далечна греда и непокритият французин бе точен с глава за крайното 2:0. Поражението остави Брайтън на девето място с 23 точки и три по-малко от Ливърпул.

          Юго Екитике вкара головете, а Мохамед Салах се завърна с асистенция при победа на Ливърпул с 2:0 срещу Брайтън в мач от 16-ия кръг на английското първенство по футбол. С този успех мърсисайдци се изкачиха на шесто място в класирането с 26 точки, колкото има и петият Кристъл Палас.

          - Реклама -

          Ливърпул поведе още в първата минута на срещата, след като рисков пас на защитник на Брайтън бе пресечен от Джо Гомес пред наказателното поле, а топката попадна в Екитике. Френският нападател изстреля бомбен шут към вратата на гостите и „червените“ поведоха с 1:0. Гомес обаче се контузи в средата на първото полувреме и бе заменен от Салах, който пропусна последните четири мача на мърсисайдци, но бе реабилитиран след разговор с мениджъра Арне Слот в петък.

          Салах асистира на Екитике за втория гол в 60-ата минута. Египетският национал, който след мача ще пътува за Купата на африканските нации, центрира от корнер на далечна греда и непокритият французин бе точен с глава за крайното 2:0. Поражението остави Брайтън на девето място с 23 точки и три по-малко от Ливърпул.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

          Станимир Бакалов -
          Новият носител на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория Мурат Гасиев показа класа и джентълменство. Руснакът навести неговия съперник и...
          Други

          Тервел Пулев: Брат ми беше като професор до момента на нокаута

          Станимир Бакалов -
          "До преди нокаута (Кубрат) игра като професор. Игра много добре. Но един удар и приключва мача", заяви Тервел Пулев непосредствено след поражението на брат...
          Спорт

          ПСЖ пречупи Метц и оглави Лига 1

          Станимир Бакалов -
          Пари Сен Жермен надделя над Метц с 3:2 в двубой от 16-ия кръг на Лига 1. С този успех парижани отново излязоха начело в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions