Мо Салах се върна и Ливърпул пак би

Юго Екитике вкара головете, а Мохамед Салах се завърна с асистенция при победа на Ливърпул с 2:0 срещу Брайтън в мач от 16-ия кръг на английското първенство по футбол. С този успех мърсисайдци се изкачиха на шесто място в класирането с 26 точки, колкото има и петият Кристъл Палас.

Ливърпул поведе още в първата минута на срещата, след като рисков пас на защитник на Брайтън бе пресечен от Джо Гомес пред наказателното поле, а топката попадна в Екитике. Френският нападател изстреля бомбен шут към вратата на гостите и „червените“ поведоха с 1:0. Гомес обаче се контузи в средата на първото полувреме и бе заменен от Салах, който пропусна последните четири мача на мърсисайдци, но бе реабилитиран след разговор с мениджъра Арне Слот в петък.

Салах асистира на Екитике за втория гол в 60-ата минута. Египетският национал, който след мача ще пътува за Купата на африканските нации, центрира от корнер на далечна греда и непокритият французин бе точен с глава за крайното 2:0. Поражението остави Брайтън на девето място с 23 точки и три по-малко от Ливърпул.