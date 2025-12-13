Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ)Надежда Йорданова очерта основните приоритети на коалицията за предстоящия политически сезон. В ефира на предаването „Говори сега“ по БНТ тя бе категорична, че обединението ще работи за спечелване на първия мандат и съставяне на мнозинство, което да гарантира европейското развитие на страната.
Втората цел на коалицията е свързана с кадровото обновление и привличането на гражданска енергия.
Третата задача пред ПП-ДБ е постигането на изборна победа.
Относно актуалната политическа ситуация и подадената оставка, депутатът от „Да, България“ коментира, че този ход е закъснял.
В заключение Надежда Йорданова потвърди позицията на своята парламентарна група, че съставянето на правителство с участието на ПП-ДБ в рамките на настоящия парламент е невъзможно.
