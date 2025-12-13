Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Надежда Йорданова очерта основните приоритети на коалицията за предстоящия политически сезон. В ефира на предаването „Говори сега“ по БНТ тя бе категорична, че обединението ще работи за спечелване на първия мандат и съставяне на мнозинство, което да гарантира европейското развитие на страната.

„Следващите седмици ще бъдат изключително ключови, за нас са важни три неща", заяви Йорданова. Като първи приоритет тя изтъкна организацията на изборния процес: „Първото е организиране на честни и свободни избори, за което ние ще настояваме да бъдат върнати машините за гласуване, такива каквито бяха, за да имаме 100% машинен вот. Без измами, без хартия."

Втората цел на коалицията е свързана с кадровото обновление и привличането на гражданска енергия.

„На второ място ще отворим листите си, за да дадем възможност на активните млади хора от площада да намерят своето политическо представителство“, посочи народният представител.

Третата задача пред ПП-ДБ е постигането на изборна победа.

„Ще се борим да бъдем първа политическа сила. За да бъде ПП-ДБ гарантът за отстояване на проевропейския път на България“, допълни Йорданова.

Относно актуалната политическа ситуация и подадената оставка, депутатът от „Да, България“ коментира, че този ход е закъснял.

„Тя трябваше да бъде депозирана веднага, когато обществото решително се противопостави на бюджет 2026 и гражданите заявиха, че не са съгласни да се краде от това, което те произвеждат с труда си. Неписано правило е, че приемането на бюджета е вот на доверие“, подчерта тя.

В заключение Надежда Йорданова потвърди позицията на своята парламентарна група, че съставянето на правителство с участието на ПП-ДБ в рамките на настоящия парламент е невъзможно.