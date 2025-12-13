НА ЖИВО
      събота, 13.12.25
          Напрежение в Южнокитайско море: Китайската брегова охрана рани филипински рибари с водни оръдия

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Трима филипински рибари са пострадали, след като кораби на китайската брегова охрана са използвали водни оръдия срещу техните плавателни съдове и са прерязали котвените им въжета. Инцидентът се е разиграл в спорна зона на Южнокитайско море, като за него съобщиха филипинските власти в събота.

          Ден по-рано, в петък, от Пекин заявиха, че са предприели „необходими мерки за контрол“ в района, където са били засечени около 20 филипински рибарски лодки. Мястото е известно като богат на рибни ресурси участък, намиращ се на приблизително 150 километра от остров Палаван.

          Това събитие бележи поредната конфронтация между китайски и филипински кораби в стратегическия воден път. Пекин упражнява почти пълен контрол върху акваторията, въпреки наличието на международно решение, което отхвърля претенциите на Китай за собственост върху маршрута.

          Комодор Джей Тариела даде подробности за състоянието на пострадалите и нанесените щети:

          „Трима рибари са получили физически наранявания, включително синини и открити рани. Двама (филипински рибарски лодки) също са претърпели значителни щети от взривове с водни оръдия под високо налягане“.

          Той добави още, че малки китайски надуваеми съдове с твърд корпус „умишлено са прерязали котвените въжета на няколко (лодки)“.

          Хронологията на напрежението показва ескалация. През октомври Филипините обвиниха китайски кораб в умишлена атака срещу правителствен плавателен съд при островите Спратли – територия, за която Пекин от години отстоява суверенитет. Тогава китайската страна хвърли вината върху Манила. Месец по-рано друг инцидент доведе до раняването на човек, след като атака с водно оръдие от страна на китайската брегова охрана счупи прозорец на мостика на рибарски съд в близост до плитчината Скарбъроу, която е под контрола на Пекин.

