Обрати, продължения и ЦСКА 1948 е сред най-добрите осем за Купата

ЦСКА 1948 е третият четвъртфиналист в турнира за Купата на България по футбол, след като елиминира Славия с 3:2 след продължения. На стадиона в „Овча купел“ „червените“ на два пъти изоставаха в резултата, но в крайна сметка съумяха да пречупят съперника, който вкуси от загубата, макар и не в редовното време, за първи път от близо три месеца насам.

Славия на Ратко Достанич започна по блестящ начин и поведе още във втората минута. Кристиян Балов получи пас от Иван Минчев и опита да центрира. Вратарят на гостите Димитър Шейтанов се намеси нескопосано и топката влетя в мрежата му. Попадението нямаше как да бъде прегледано от ВАР, тъй като технологията не се използва в осминафиналите битки. ЦСКА 1948 можеше да изравни, но опасен шут на Борислав Цонев в 20-та минута мина встрани от целта. В края на първото полувреме тимът на Иван Стоянов стигна до равенството, когато Никола Савич игра с ръка в наказателното поле, а капитанът Мамаду Диало прати Леви Нтумба в обратния ъгъл.

След паузата гостите притесниха на няколко пъти „белите“ след центрирания, но бяха наказани за втори път от Емил Стоев, който се възползва от чудесна асистенция на Исак Соле. Славия се виждаше в последните осем, когато заспа при едно центриране от корнер. Топката достига до Диало, който се протегна и вкара мача в продължения.

Там ЦСКА 1948 се добра и до успеха чрез Елиаш Франко в 112-та минута. Така „червените“ се присъединиха към Левски и Арда, които също вече подпечатаха билета си за 1/4-финалите. Славия пък загуби, макар и не в редовните 90 минути, за първи път от средата на септември месец.