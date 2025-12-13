НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Огромен скандал! Брутални сцени в Индия, заради визитата на Лео Меси

          "Само лидери и актьори бяха около Меси...Защо тогава ни повикаха? Имаме билет за 100 паунда, но дори не успяхме да видим лицето му" - оплака се един от феновете

          Снимка: БГНЕС
          Визитата на нападателя на Интер Маями Лионел Меси в Индия започна по хаотичен начин, след като фенове изтръгнаха седалки и ги хвърлиха на терена след краткото посещение на аржентинската суперзвезда на стадион „Солт Лейк“ в Колката. Това предаде информационна агенция ANI.

          Меси е в Индия като част от турне, на което трябва да посети концерти, клиники за юношески футбол, турнир по падел и да стартира благотворителни инициативи на събития в Колката, Хидерабад, Мумбай и Делхи.

          Според информации в местните медии, Меси минал по терена и помахал на привържениците, но бил заобиколен от голяма група хора и след 20 минути си тръгнал. Кадри на ANI показаха как фенове хвърлят изтръгнати от стадиона седалки и други предмети на игрището и лекоатлетическата писта.

          „Само лидери и актьори бяха около Меси…Защо тогава ни повикаха? Имаме билет за 100 паунда, но дори не успяхме да видим лицето му“, оплака се един от феновете пред ANI.

          Мамата Банерже, който е главен министър на щата Западен Бенгал, се извини на Меси и нареди разследване.

          Меси, който игра в контрола на Аржентина с Венецуела на стадиона в Колката през 2011, представи статуя в негова чест. Такава от 2017 г. насам има и покойният Диего Армандо Марадона.

