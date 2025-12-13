НА ЖИВО
          Баскетбол

          Олимпиакос с Везенков преклони глава пред Барселона

          Снимка: БГНЕС
          Олимпиакос загуби гостуването си на Барселона с 85:98 като гост. Срещата бе част от кръг номер 15 на Евролигата.

          Българският национал Александър Везенков изигра силен двубой срещу бившия си тим, като поведе реализаторската листа с 22 точки. Той добави 5 борби и 1 открадната топка за 31 минути на паркета – 6/8 от средна дистанция, 1/4 зад арката и без грешка при седемте си изпълнения от наказателната линия.

          Тайлър Дорси реализира 19 пункта за гръцкия гранд, а Донта Хол и Еван Фурние се отчетоха с по 11. Уил Клайбърн пък беше над всички за Барса с 28 точки, включително седем тройки. Кевин Пънтър и Торнике Шенгелия реализираха съответно по 24 и 14 пункта за победителите.

          Олимпиакос се смъкна до десетото място с баланс 8-6, а Барселона е вече трети с десет победи и пет поражения. За Везенков и компания предстои домакинство на друг испански отбор – Валенсия, на 16 декември, а Барса гостува на Париж.

          Последвайте Евроком в Google News

