          Плевнелиев: Радев влиза в политиката през 2026 г. след нови избори

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бившият държавен глава Росен Плевнелиев направи анализ на актуалната политическа обстановка в ефира на БНТ, като потърси паралели между гражданското недоволство през 2013 г. и настоящата ситуация. Според него и в двата исторически момента водеща е моралната кауза, породена от усещането за накърнено обществено достойнство. Плевнелиев определи оставката на правителството като логичен завършек на натрупаната арогантност във властта.

          „В политиката има логика, когато има силна гражданска енергия и се върви към избори, задачата на управляващите е да минимизират щетите. Бойко Борисов неведнъж е показвал, че умее да усеща пулса на обществото и да дава заден ход“, заяви той по повод действията на лидера на ГЕРБ.

          Президентът (2012–2017) посочи, че събитията от 2013 г. и сегашните демонстрации споделят общ корен – реакция срещу задкулисието и концентрацията на власт около фигурата на Делян Пеевски. Той обаче направи разграничение в ролята на президентската институция. Плевнелиев припомни, че по време на своя мандат е действал като балансьор, търсещ диалог, докато подходът на Румен Радев е бил коренно различен.

          „През 1997 г. и 2013-2014 г. президентът търсеше как да не задълбочи кризата. През 2020 г. подходът беше различен – с високо вдигнат юмрук и търсене на политическа изгода“, подчерта Плевнелиев.

          По отношение на вътрешнопартийните процеси, той отбеляза, че демонстрираната близост между ГЕРБ и Делян Пеевски е нанесла щети на партията на Борисов. „Много хора в ГЕРБ не са били щастливи от тази показна близост. Това не помогна по никакъв начин и ще се види по действията дали са си направили изводите“, коментира той, припомняйки, че подобни сблъсъци е имало и в миналото.

          Ключов акцент в анализа на Плевнелиев бе политическото бъдеще на настоящия държавен глава. Според него теренът за проект на Румен Радев е „разчистен“, но конкретните действия зависят от самия президент. Прогнозата на Плевнелиев е, че Радев ще слезе на политическия терен през 2026 г., като преди това страната ще премине през поне още един цикъл на предсрочни избори.

          „Радев ще се опита да максимизира резултата за себе си. Това означава още нестабилност и вероятно няколко избора, преди той да се появи като обединител“, смята бившият президент.

          Плевнелиев изрази опасения от формирането на силен националпопулистки и евроскептичен блок, който би могъл да включва формации като „Възраждане“, „Величие“, „МЕЧ“ и бъдещ проект около президента. Той категорично отхвърли тезата, че протестите обслужват такъв проект, но подчерта важността на геополитическата ориентация.

          „Няма противоречие между силна България и силен Европейски съюз. Само в силен ЕС България може да защити националния си интерес“, заяви той, призовавайки за ясно лидерство преди влизането в еврозоната. Според него президентските избори през 2026 г. ще бъдат повратна точка.

          „На втория тур ще има само два избора, проевропейски или евроскептичен. От това ще зависи бъдещето на младите хора, инвестициите и стабилността на страната“, заключи Росен Плевнелиев.

