Служителите на граничната охрана в Полша съобщиха за откриването на прокопан тунел под границата със съседна Беларус. Според информацията от отдела на Гранична охрана в Подлясия, незаконното съоръжение е локализирано в района на Наревка.

Входът на подземния коридор е бил ситуира на около 50 метра от граничната линия във вътрешността на беларуската територия. Изходът на тунела е отвеждал директно на полска земя, на разстояние от приблизително 10 метра от защитната ограда.

Подземното съоръжение преминава под самата гранична ограда, както и под обслужващия път в района. Височината на прохода е била приблизително 1,5 метра, което е позволявало преминаването на хора.

Властите уточняват, че тунелът е бил прокопан и използван от нелегални мигранти за пресичане на държавната граница. В хода на действията по охрана на границата са задържани 130 души.