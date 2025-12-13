НА ЖИВО
          Полските власти разкриха таен тунел за мигранти под границата с Беларус

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Служителите на граничната охрана в Полша съобщиха за откриването на прокопан тунел под границата със съседна Беларус. Според информацията от отдела на Гранична охрана в Подлясия, незаконното съоръжение е локализирано в района на Наревка.

          Входът на подземния коридор е бил ситуира на около 50 метра от граничната линия във вътрешността на беларуската територия. Изходът на тунела е отвеждал директно на полска земя, на разстояние от приблизително 10 метра от защитната ограда.

          Подземното съоръжение преминава под самата гранична ограда, както и под обслужващия път в района. Височината на прохода е била приблизително 1,5 метра, което е позволявало преминаването на хора.

          Властите уточняват, че тунелът е бил прокопан и използван от нелегални мигранти за пресичане на държавната граница. В хода на действията по охрана на границата са задържани 130 души.

          Крими

          Разследване: Балканската мафия използвала фирма на президента на Еквадор за трафик на кокаин

          Георги Петров -
          Над половин тон кокаин е бил внесен контрабандно в Европа, скрит в пратки с банани на Noboa Trading Co. – компания, собственост на семейството...
          Политика

          Associated Press: Падането на кабинета „Желязков" може да доведе до инфлация

          Георги Петров -
          Правителството на малцинството, оглавявано от министър-председател Росен Желязков, бе свалено след масови улични протести в четвъртък, в които се включиха десетки хиляди граждани. Това...
          Политика

          Франция блокира пътя за присъединяване на Черна гора в ЕС

          Георги Петров -
          Черна гора вероятно ще успее да затвори само три от общо петте преговорни глави в рамките на клъстер 5 („Ресурси, селско стопанство и кохезия")...

