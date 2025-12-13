Българската съдебна система е изправена пред сериозни критики, след като стана ясно, че значителна част от обвинените в педофилия успяват да избегнат ефективен затвор. Данните сочат, че всеки трети извършител на тежки посегателства срещу малолетни получава само условно наказание и се връща в обществото. Тази тревожна статистика бе изнесена в рамките на разследване на журналиста Васил Иванов за предаването „Темата на NOVA”.

Основната причина за този феномен се крие в института на съкратеното съдебно следствие. Този законов механизъм задължава съда да намали присъдата с една трета, ако обвиняемият признае всички факти по делото. В резултат на тази редукция, дори при предвидени по-тежки наказания, крайният срок на лишаване от свобода често пада под три години, което позволява присъдата да бъде отложена, тоест – условна.

Разследването акцентира върху конкретен случай от август, касаещ 31-годишен учител от София, задържан за полов акт с 13-годишна ученичка. Въпреки опитите за защита с тезата за „доброволност“, законът третира децата под 14 години като недееспособни да дават съгласие. Вместо потенциалните до 8 години затвор, учителят се е възползвал от съкратената процедура и е получил наказание от 2 години и 8 месеца условно, което го оставя на свобода.

Още по-драстичен е случаят с 47-годишния Николай Динков от пловдивско село. През октомври Районният съд в Асеновград го осъжда за системни блудствени действия с момиченце. Престъпленията са започнали още през 2020 г., когато жертвата е била едва на 7 години, и са продължили в рамките на четири години.

В съдебната зала Динков прави пълни самопризнания, описвайки детайлно стотиците посегателства. Първоначално съдът определя наказание от 4 години и половина, но поради признанието то автоматично се намалява до 3 години. Магистратите преценяват, че изпълнението на наказанието може да бъде отложено.

„Съдът намери, че за постигане целите на наказанието и поправянето на подсъдимия, не е необходимо същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание“.

Прокуратурата не е протестирала това решение, въпреки първоначалното искане за ефективна присъда. Така, след прекарани 8 месеца в ареста, Динков се е завърнал в своето село.

Местната общност и кметът на населеното място, Христо Атанасов, не крият притесненията си. Пред камерата Атанасов споделя, че е имал подозрения в миналото:

„Предупреждавал съм го да не се занимава с конкретното дете. Преди години там с едно друго се занимаваше, но то така или иначе се изнесе от селото“.

След изнасянето на тези данни, от Министерството на правосъдието реагираха с обещание за спешен анализ на законодателството и съдебната практика по подобни казуси.