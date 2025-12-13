НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Правосъден парадокс: Защо една трета от осъдените за педофилия у нас получават условни присъди

          0
          21
          Снимка: blog.ipleaders.in
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Българската съдебна система е изправена пред сериозни критики, след като стана ясно, че значителна част от обвинените в педофилия успяват да избегнат ефективен затвор. Данните сочат, че всеки трети извършител на тежки посегателства срещу малолетни получава само условно наказание и се връща в обществото. Тази тревожна статистика бе изнесена в рамките на разследване на журналиста Васил Иванов за предаването „Темата на NOVA”.

          - Реклама -

          Основната причина за този феномен се крие в института на съкратеното съдебно следствие. Този законов механизъм задължава съда да намали присъдата с една трета, ако обвиняемият признае всички факти по делото. В резултат на тази редукция, дори при предвидени по-тежки наказания, крайният срок на лишаване от свобода често пада под три години, което позволява присъдата да бъде отложена, тоест – условна.

          Разследването акцентира върху конкретен случай от август, касаещ 31-годишен учител от София, задържан за полов акт с 13-годишна ученичка. Въпреки опитите за защита с тезата за „доброволност“, законът третира децата под 14 години като недееспособни да дават съгласие. Вместо потенциалните до 8 години затвор, учителят се е възползвал от съкратената процедура и е получил наказание от 2 години и 8 месеца условно, което го оставя на свобода.

          Още по-драстичен е случаят с 47-годишния Николай Динков от пловдивско село. През октомври Районният съд в Асеновград го осъжда за системни блудствени действия с момиченце. Престъпленията са започнали още през 2020 г., когато жертвата е била едва на 7 години, и са продължили в рамките на четири години.

          В съдебната зала Динков прави пълни самопризнания, описвайки детайлно стотиците посегателства. Първоначално съдът определя наказание от 4 години и половина, но поради признанието то автоматично се намалява до 3 години. Магистратите преценяват, че изпълнението на наказанието може да бъде отложено.

          „Съдът намери, че за постигане целите на наказанието и поправянето на подсъдимия, не е необходимо същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание“.

          Прокуратурата не е протестирала това решение, въпреки първоначалното искане за ефективна присъда. Така, след прекарани 8 месеца в ареста, Динков се е завърнал в своето село.

          Местната общност и кметът на населеното място, Христо Атанасов, не крият притесненията си. Пред камерата Атанасов споделя, че е имал подозрения в миналото:

          „Предупреждавал съм го да не се занимава с конкретното дете. Преди години там с едно друго се занимаваше, но то така или иначе се изнесе от селото“.

          След изнасянето на тези данни, от Министерството на правосъдието реагираха с обещание за спешен анализ на законодателството и съдебната практика по подобни казуси.

          Българската съдебна система е изправена пред сериозни критики, след като стана ясно, че значителна част от обвинените в педофилия успяват да избегнат ефективен затвор. Данните сочат, че всеки трети извършител на тежки посегателства срещу малолетни получава само условно наказание и се връща в обществото. Тази тревожна статистика бе изнесена в рамките на разследване на журналиста Васил Иванов за предаването „Темата на NOVA”.

          - Реклама -

          Основната причина за този феномен се крие в института на съкратеното съдебно следствие. Този законов механизъм задължава съда да намали присъдата с една трета, ако обвиняемият признае всички факти по делото. В резултат на тази редукция, дори при предвидени по-тежки наказания, крайният срок на лишаване от свобода често пада под три години, което позволява присъдата да бъде отложена, тоест – условна.

          Разследването акцентира върху конкретен случай от август, касаещ 31-годишен учител от София, задържан за полов акт с 13-годишна ученичка. Въпреки опитите за защита с тезата за „доброволност“, законът третира децата под 14 години като недееспособни да дават съгласие. Вместо потенциалните до 8 години затвор, учителят се е възползвал от съкратената процедура и е получил наказание от 2 години и 8 месеца условно, което го оставя на свобода.

          Още по-драстичен е случаят с 47-годишния Николай Динков от пловдивско село. През октомври Районният съд в Асеновград го осъжда за системни блудствени действия с момиченце. Престъпленията са започнали още през 2020 г., когато жертвата е била едва на 7 години, и са продължили в рамките на четири години.

          В съдебната зала Динков прави пълни самопризнания, описвайки детайлно стотиците посегателства. Първоначално съдът определя наказание от 4 години и половина, но поради признанието то автоматично се намалява до 3 години. Магистратите преценяват, че изпълнението на наказанието може да бъде отложено.

          „Съдът намери, че за постигане целите на наказанието и поправянето на подсъдимия, не е необходимо същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание“.

          Прокуратурата не е протестирала това решение, въпреки първоначалното искане за ефективна присъда. Така, след прекарани 8 месеца в ареста, Динков се е завърнал в своето село.

          Местната общност и кметът на населеното място, Христо Атанасов, не крият притесненията си. Пред камерата Атанасов споделя, че е имал подозрения в миналото:

          „Предупреждавал съм го да не се занимава с конкретното дете. Преди години там с едно друго се занимаваше, но то така или иначе се изнесе от селото“.

          След изнасянето на тези данни, от Министерството на правосъдието реагираха с обещание за спешен анализ на законодателството и съдебната практика по подобни казуси.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Скъпата трапеза за Бъдни вечер принуждава домакинствата да свиват разходите

          Красимир Попов -
          Бъдни вечер в България се отбелязва с традиционни обреди и ястия, но високите цени на хранителните стоки създават трудности за мнозина, които се опитват...
          Политика

          Бюджет 2026 и еврото: Напрежение между синдикати и експерти заради липсата на нова финансова рамка

          Красимир Попов -
          Практиката България да посреща Нова година без приет държавен бюджет и да функционира с удължаване на старата финансова рамка не е прецедент в последните...
          Икономика

          „Билд“: Милиарди български монети влизат в еврозоната от 1 януари

          Красимир Попов -
          От 1 януари България официално става 21-вата държава, която въвежда единната европейска валута. Това историческо събитие, което надхвърля чисто икономическите рамки, ще позволи на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions