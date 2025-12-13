ПСЖ пречупи Метц и оглави Лига 1

Пари Сен Жермен надделя над Метц с 3:2 в двубой от 16-ия кръг на Лига 1. С този успех парижани отново излязоха начело в класирането, след като се наложиха над последния в таблицата.

Шампионите поведоха в резултата в 31-вата минута. Гонзало Рамош отбеляза с глава след прецизно центриране на Канг-ин Лий.

Само осем минути по-късно тимът на Луис Енрике удвои аванса си. Куентин Нджанту се разписа отблизо след подаване на Ибрахим Мбайе във вратарското поле.

Домакините успяха да върнат едно попадение преди почивката. Джеси Дьоминге реализира с удар от движение извън наказателното поле.

След подновяването на играта ПСЖ отново поведе с два гола. Ибрахим Мбайе изведе появилия се след паузата Дезире Дуе сам срещу вратаря, а нападателят хладнокръвно направи резултата 3:1.

Мбайе имаше възможност и сам да се разпише, но ударът му срещна напречната греда.

Десет минути преди края на редовното време възпитаниците на Стефан Льо Миньо отново намалиха изоставането си. Георги Цитаишвили комбинира на двойно подаване с Готие Хайн и оформи крайния резултат.

С победата Пари Сен Жермен събра 36 точки и се върна на върха в класирането, докато Метц остава на последното 18-о място с актив от 11 пункта.