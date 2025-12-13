НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Рафиня остави Барса на върха с голям аванс

          Каталунците са лидери в класирането в Испания с 43 точки. Вторият Реал Мадрид е с 36 и мач по-малко

          0
          18
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Барселона победи Осасуна с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на Ла Лига. И двете попадения в двубоя бяха дело на Рафиня.

          - Реклама -

          Каталунците са лидери в класирането в Испания с 43 точки. Вторият Реал Мадрид е с 36 и мач по-малко.

          В четвъртата минута Алехандро Балде изведе Феран Торес в коридор в наказателното поле, но в последния момент топката му беше избита.

          След четвърт час игра Ламин Ямал намери Феран Торес, но нападателят не успя да отиграе добре.

          От Осасуна отговориха с два точни удара на Анте Будимир, които обаче не затрудниха много Жоан Гарсия.

          В 23-ата минута Феран Торес вкара топката във вратата на Осасуна, но попадението не бе зачетено заради засада.

          Ламин Ямал сам се справи с няколко футболисти, след което се стигна до ножичен удар на Торес, но топката излезе в аут в 40-ата минута.

          Втората част започна с удар на Рашфорд от фал, който беше отразен. След това пък Виктор Муньос тръгна на самостоятелен рейд, но не успя да завърши атаката с гол за Осасуна.

          Барселона успя да поведе в 70-ата минута, когато Педри намери Рафиня, който от границата на наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл.

          Ерера се отличи с добро спасяване след опасен изстрел на Ламин Ямал, който се справи с трима футболисти на Осасуна в 80-ата минута.

          Жоан Гарсия увисна при центриране в наказателното поле, а Жул Кунде остана с гръб към топката, което позволи на Ернандо да прати топката в мрежата, но бе отсъдено нарушение срещу Гарсия.

          Барселона отговори с втори гол на Рафиня в двубоя. Кунде центрира, а в опита си да изчисти футболист на Осасуна всъщност помогна на Рафиня, който отблизо засече за 2:0.

          Барселона победи Осасуна с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на Ла Лига. И двете попадения в двубоя бяха дело на Рафиня.

          - Реклама -

          Каталунците са лидери в класирането в Испания с 43 точки. Вторият Реал Мадрид е с 36 и мач по-малко.

          В четвъртата минута Алехандро Балде изведе Феран Торес в коридор в наказателното поле, но в последния момент топката му беше избита.

          След четвърт час игра Ламин Ямал намери Феран Торес, но нападателят не успя да отиграе добре.

          От Осасуна отговориха с два точни удара на Анте Будимир, които обаче не затрудниха много Жоан Гарсия.

          В 23-ата минута Феран Торес вкара топката във вратата на Осасуна, но попадението не бе зачетено заради засада.

          Ламин Ямал сам се справи с няколко футболисти, след което се стигна до ножичен удар на Торес, но топката излезе в аут в 40-ата минута.

          Втората част започна с удар на Рашфорд от фал, който беше отразен. След това пък Виктор Муньос тръгна на самостоятелен рейд, но не успя да завърши атаката с гол за Осасуна.

          Барселона успя да поведе в 70-ата минута, когато Педри намери Рафиня, който от границата на наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл.

          Ерера се отличи с добро спасяване след опасен изстрел на Ламин Ямал, който се справи с трима футболисти на Осасуна в 80-ата минута.

          Жоан Гарсия увисна при центриране в наказателното поле, а Жул Кунде остана с гръб към топката, което позволи на Ернандо да прати топката в мрежата, но бе отсъдено нарушение срещу Гарсия.

          Барселона отговори с втори гол на Рафиня в двубоя. Кунде центрира, а в опита си да изчисти футболист на Осасуна всъщност помогна на Рафиня, който отблизо засече за 2:0.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Гасиев с джентълменски жест към Кобрата

          Станимир Бакалов -
          Новият носител на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория Мурат Гасиев показа класа и джентълменство. Руснакът навести неговия съперник и...
          Други

          Тервел Пулев: Брат ми беше като професор до момента на нокаута

          Станимир Бакалов -
          "До преди нокаута (Кубрат) игра като професор. Игра много добре. Но един удар и приключва мача", заяви Тервел Пулев непосредствено след поражението на брат...
          Спорт

          ПСЖ пречупи Метц и оглави Лига 1

          Станимир Бакалов -
          Пари Сен Жермен надделя над Метц с 3:2 в двубой от 16-ия кръг на Лига 1. С този успех парижани отново излязоха начело в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions