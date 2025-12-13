Рафиня остави Барса на върха с голям аванс

Барселона победи Осасуна с 2:0 в двубой от 16-ия кръг на Ла Лига. И двете попадения в двубоя бяха дело на Рафиня.

Каталунците са лидери в класирането в Испания с 43 точки. Вторият Реал Мадрид е с 36 и мач по-малко.

В четвъртата минута Алехандро Балде изведе Феран Торес в коридор в наказателното поле, но в последния момент топката му беше избита.

След четвърт час игра Ламин Ямал намери Феран Торес, но нападателят не успя да отиграе добре.

От Осасуна отговориха с два точни удара на Анте Будимир, които обаче не затрудниха много Жоан Гарсия.

В 23-ата минута Феран Торес вкара топката във вратата на Осасуна, но попадението не бе зачетено заради засада.

Ламин Ямал сам се справи с няколко футболисти, след което се стигна до ножичен удар на Торес, но топката излезе в аут в 40-ата минута.

Втората част започна с удар на Рашфорд от фал, който беше отразен. След това пък Виктор Муньос тръгна на самостоятелен рейд, но не успя да завърши атаката с гол за Осасуна.

Барселона успя да поведе в 70-ата минута, когато Педри намери Рафиня, който от границата на наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл.

Ерера се отличи с добро спасяване след опасен изстрел на Ламин Ямал, който се справи с трима футболисти на Осасуна в 80-ата минута.

Жоан Гарсия увисна при центриране в наказателното поле, а Жул Кунде остана с гръб към топката, което позволи на Ернандо да прати топката в мрежата, но бе отсъдено нарушение срещу Гарсия.

Барселона отговори с втори гол на Рафиня в двубоя. Кунде центрира, а в опита си да изчисти футболист на Осасуна всъщност помогна на Рафиня, който отблизо засече за 2:0.