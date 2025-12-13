НА ЖИВО
          Крими

          Разследване: Балканската мафия използвала фирма на президента на Еквадор за трафик на кокаин

          Снимка: Ciro de Luca/Reuters
          Над половин тон кокаин е бил внесен контрабандно в Европа, скрит в пратки с банани на Noboa Trading Co. – компания, собственост на семейството на президента на Еквадор Даниел Нобоа. Това разкрива съвместно мащабно разследване на мрежата KRIK, OCCRP и техни международни партньори.

          Разкритията показват как балканска престъпна група е имала претенции за „изключителен достъп“ до тези търговски пратки, преди наркотиците да бъдат разпределени през различни европейски пристанища, включително това в Хърватия. Ключови доказателства за схемата са открити в комуникацията през криптираното приложение Sky ECC, което бе дешифрирано от европейските органи на реда през 2021 г.

          В разменените съобщения двама трафиканти заявяват, че „никой освен тях“ няма пълномощия да товари кокаин в контейнерите на еквадорската компания. Данните за доставките подкрепят тези твърдения, като номерата на контейнерите, датите и плавателните съдове съвпадат напълно с реалните пратки банани на Noboa Trading.

          Три конкретни доставки от пристанището Гуаякил в Еквадор, осъществени в края на 2020 г. и началото на 2021 г., са превозили общо 535 кг кокаин, чиято стойност се изчислява на около 26 милиона евро. Последната от тези пратки е била заловена в началото на март същата година на хърватското пристанище Плоче.

          Следствените органи в Хърватия и Сърбия свързват координацията на пратката с Никола Джорджевич – заподозрян, който е обявен за издирване в Сърбия. Според хърватската прокуратура организацията, отговорна за приемането на стоката в Хърватия, е свързана с Петър Чосич. В момента той е подсъдим за ръководене на престъпна група и трафик на стотици килограми наркотици.

          Разследването обаче стига и по-високо в йерархията, разкривайки участието на Дарко Шарич. Черногорският наркобарон, който е осъден в Сърбия за трафик на кокаин, е заподозрян, че е контролирал операциите директно от затворническата си килия чрез приложението Sky ECC. Неговият адвокат отрича тези обвинения.

          Случаят е пример за това как престъпните синдикати фрагментират дейността си: товаренето се организира в Южна Америка, морската логистика се възлага на външни изпълнители, а приемането на място се поема от други клетки. Според Анна Серджи, експерт по организирана престъпност и преподавател в Университета в Болоня, този метод улеснява проникването в глобалните вериги за доставки.

          Президентът Даниел Нобоа, който твърди, че води битка с наркокартелите, отрича участие в дейността на Noboa Trading, въпреки че е заемал поста директор по морския бизнес, а компанията е под контрола на семейството му. Няма преки доказателства, че фирмата съзнателно е участвала в трафика, но казусът подчертава сериозните пробиви в сигурността на еквадорските пристанища.

          Търговията с банани, в която Еквадор е световен лидер, остава основна мишена за картелите заради огромните обеми и бързия оборот, които затрудняват контрола. Вторични европейски пристанища като Плоче стават все по-предпочитани, тъй като големите хъбове като Ротердам и Антверпен затягат мерките за сигурност.

          „Колкото повече товари превозва една компания, толкова по-голям е рискът от замърсяване от картели. А Еквадор изпраща банани по целия свят“, коментира Анна Серджи пред разследващите журналисти.

