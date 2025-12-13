НА ЖИВО
          Роднини на жертвите от пожара в „Пулс" настояват за отговорност от властите

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Родителите и близките на жертвите от трагичния пожар в т.нар. кабаре „Пулс“ отново излязоха на улиците на Кочани, като поставиха важен въпрос, който продължава да се задава с нарастваща настойчивост. В рамките на 33-ия „Марш за ангелите“, те попитаха защо все още няма обвинения срещу полицейските служители, включени в разследването, и защо е пропуснат срокът, обявен от тях за 12 декември 2025 г..

          Шествието премина по утвърдения маршрут в града и завърши, както всяка събота, пред съда и прокуратурата, където близките на загиналите изразиха своето разочарование и тревога от продължаващото мълчание на институциите.

          „Търпението има предел, когато става въпрос за отговорност на държавни служители“, подчертаха те.

          Розета Блажева, която говори от името на част от семействата, заяви, че обявеният краен срок за обвинителния акт – 12.12.2025 г., е изтекъл без обяснение и без официална информация, което според тях подкопава правната сигурност и разклаща доверието в институциите. Те настояват за ясен отговор относно статута на обвинителния акт и причините за забавянето.

          Особено тежък е въпросът, отправен към Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията, институция, от която обществото очаква решителност и действия в случаи на системна отговорност. Семействата предупредиха, че при липса на конкретен отговор ще използват всички законови и публични средства, за да държат темата в дневния ред.

