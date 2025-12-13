Роднини на жертвите от пожара в „Пулс“ настояват за отговорност от властите

Родителите и близките на жертвите от трагичния пожар в т.нар. кабаре „Пулс“ отново излязоха на улиците на Кочани, като поставиха важен въпрос, който продължава да се задава с нарастваща настойчивост. В рамките на 33-ия „Марш за ангелите“, те попитаха защо все още няма обвинения срещу полицейските служители, включени в разследването, и защо е пропуснат срокът, обявен от тях за 12 декември 2025 г..
Шествието премина по утвърдения маршрут в града и завърши, както всяка събота, пред съда и прокуратурата, където близките на загиналите изразиха своето разочарование и тревога от продължаващото мълчание на институциите.
Розета Блажева, която говори от името на част от семействата, заяви, че обявеният краен срок за обвинителния акт – 12.12.2025 г., е изтекъл без обяснение и без официална информация, което според тях подкопава правната сигурност и разклаща доверието в институциите. Те настояват за ясен отговор относно статута на обвинителния акт и причините за забавянето.
Особено тежък е въпросът, отправен към Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията, институция, от която обществото очаква решителност и действия в случаи на системна отговорност. Семействата предупредиха, че при липса на конкретен отговор ще използват всички законови и публични средства, за да държат темата в дневния ред.
