      събота, 13.12.25
          Политика

          САЩ изпращат Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Берлин за ключови преговори със Зеленски

          Снимка: WILL OLIVER / БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще проведе среща този уикенд в Берлин с украинския президент Володимир Зеленски и високопоставени европейски лидери. Това съобщи АФП, позовавайки се на източник от Белия дом. Според информация на Ройтерс, базирана на данни от американски служител, в делегацията ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

          Решението за изпращането на Уиткоф, който ръководи преговорите с Украйна и Русия относно американското предложение за мир, е ясен сигнал за нарастващата спешност във Вашингтон за преодоляване на съществуващите разногласия с Киев по условията на плана.

          Сред очакваните участници в разговорите са френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

          В изявление от четвъртък Белият дом уточни позицията на Доналд Тръмп, според която той ще изпрати официален представител само ако прецени, че съществува реален шанс за напредък в мирните преговори. „Ще видим дали ще присъстваме на срещата. Ще присъстваме на срещата в събота в Европа, ако смятаме, че има добри шансове. И не искаме да губим много време, ако смятаме, че шансовете са малки“, заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

          Междувременно украинският държавен глава потвърди подготовката за разговорите. „Работна група за гаранциите за сигурност за Украйна ще се събере за преговори в Германия“, съобщи Володимир Зеленски. В своя Telegram канал той уточни, че от украинска страна групата ще бъде ръководена от генерал Андрий Гнатов и ще включва представители на армията, разузнавателните служби и силите за сигурност.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Транспортният сектор губи по 100 евро на камион дневно заради блокадата в Гърция

          Георги Петров -
          Десети пореден ден продължава напрежението по българо-гръцката граница, предизвикано от протестните действия на гръцките земеделци. Блокадата нанася значителни финансови поражения върху българския транспортен бранш,...
          Инциденти

          Напрежение в Южнокитайско море: Китайската брегова охрана рани филипински рибари с водни оръдия

          Георги Петров -
          Трима филипински рибари са пострадали, след като кораби на китайската брегова охрана са използвали водни оръдия срещу техните плавателни съдове и са прерязали котвените...
          Война

          Украйна нанесе удари по руски кораби в Каспийско море и напредна край Купянск

          Георги Петров -
          Украйна обяви, че е извършила успешна атака срещу два руски кораба в акваторията на Каспийско море, които са транспортирали въоръжение и военна техника. Новината...

