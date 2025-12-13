Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще проведе среща този уикенд в Берлин с украинския президент Володимир Зеленски и високопоставени европейски лидери. Това съобщи АФП, позовавайки се на източник от Белия дом. Според информация на Ройтерс, базирана на данни от американски служител, в делегацията ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

- Реклама -

Решението за изпращането на Уиткоф, който ръководи преговорите с Украйна и Русия относно американското предложение за мир, е ясен сигнал за нарастващата спешност във Вашингтон за преодоляване на съществуващите разногласия с Киев по условията на плана.

Сред очакваните участници в разговорите са френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

В изявление от четвъртък Белият дом уточни позицията на Доналд Тръмп, според която той ще изпрати официален представител само ако прецени, че съществува реален шанс за напредък в мирните преговори. „Ще видим дали ще присъстваме на срещата. Ще присъстваме на срещата в събота в Европа, ако смятаме, че има добри шансове. И не искаме да губим много време, ако смятаме, че шансовете са малки“, заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

Междувременно украинският държавен глава потвърди подготовката за разговорите. „Работна група за гаранциите за сигурност за Украйна ще се събере за преговори в Германия“, съобщи Володимир Зеленски. В своя Telegram канал той уточни, че от украинска страна групата ще бъде ръководена от генерал Андрий Гнатов и ще включва представители на армията, разузнавателните служби и силите за сигурност.