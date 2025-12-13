Шестима миротворци на ООН загинаха при удар с дрон в Южен Судан

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон срещу лагер на международните сили в южния судански регион Кордофан, съобщиха властите. Нападението беше остро осъдено от правителството на Дака.

Временните сили за сигурност на ООН за Абией (UNISFA) обявиха, че дрон е поразил базата им в Кадугли, столицата на щата Южен Кордофан. „При атаката загинаха шестима военнослужещи, а други шестима бяха ранени, като четирима от тях са в тежко състояние“, съобщиха от ООН. Всички жертви са от контингента на Бангладеш.

Временният лидер на Бангладеш, Мохамад Юнус, заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се и призова ООН да гарантира предоставянето на „всякаква необходима спешна помощ“ за бангладешкия персонал. Той увери, че правителството ще застане до семействата на загиналите в този труден момент. Външното министерство на Бангладеш категорично осъди нападението.

Правителството на Судан, подкрепяно от армията и базирано в Порт Судан, обвини за атаката паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF). Суверенният съвет, оглавяван от армейския командир генерал Абдел Фатах ал-Бурхан, определи нападението като „опасна ескалация“.

Кадугли, където в началото на ноември беше обявен глад, се намира под обсада от RSF вече година и половина. След превземането на Ел-Фашер – последната крепост на армията в западния регион Дарфур, паравоенните сили започнаха настъпление на изток към богатия на петрол регион Кордофан, разделен на три щата.

Кордофан е ключов земеделски район между контролиран от RSF Дарфур и територии, държани от армията на север, изток и в централната част на страната. Географското му положение е стратегически важно за снабдителните линии и придвижването на войски.

RSF водят война с редовната армия от април 2023 г., като използват бойци, дронове и съюзнически милиции. Анализатори смятат, че целта им е да пробият отбраната на армията в централната част на Судан и да си проправят път към повторно овладяване на Хартум.

Миналата седмица удари по детска градина и болница в Калоги отнеха живота на 114 души, включително 63 деца, по данни на Световната здравна организация към ООН.

Войната в Судан досега е причинила смъртта на десетки хиляди хора, разселила е милиони и е довела до една от най-тежките хуманитарни кризи в света. Опитите за прекратяване на конфликта засега остават без резултат. Миналия месец президентът на САЩ, Доналд Тръмп, заяви, че ще работи за край на войната след разговори във Вашингтон със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, но конкретни стъпки все още не са последвали.