Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски направи ключово посещение на предните линии при военните части, опериращи в Покровското направление. Той потвърди, че украинските сили продължават да удържат отбраната на стратегическата агломерация Покровск-Мирноград, става ясно от негово съобщение в социалните мрежи, цитирано от Цензор.НЕТ.

По думите на генерал Сирски, ситуацията в посочените две направления остава изключително сложна. Руските войски се опитват да увеличат натиска върху отбранителните позиции на украинската армия, като прехвърлят допълнителни резерви в зоната на бойните действия.

По време на инспекцията главнокомандващият уточни задачите на командирите на армейските корпуси и подразделения, които носят отговорност за защитата на тези граници. Той набеляза конкретни мерки за стабилизиране на ситуацията.

„Определени са конкретни стъпки за укрепване на отбраната, включително поддържане на стабилната работа на важни логистични пътища, за повишаване на ефективността на огневото въздействие, подобряване на координацията между частите, осигуряване на подразделенията с всичко необходимо“, отбелязва той.

Сирски разясни, че действията на ВСУ са насочени към подобряване на оперативното положение. Това включва преминаване към тактика на активна отбрана, провеждане на локални операции за изтласкване на руските сили от отделни територии и създаване на условия за последващи маневри на украинската армия.

Главнокомандващият подчерта, че украинските войници и командири напълно осъзнават своята отговорност и изпълняват поставените задачи с достойнство.

В рамките на посещението Александър Сирски връчи високи държавни и ведомствени отличия на военнослужещите. Сред наградените бяха връчени орден „Богдан Хмелницки“ от първа степен, както и почетните нагръдни знаци на главнокомандващия „Кръст за заслуги“, „Стоманен кръст“, „Сребърен кръст“ и „Кръст „Военна чест“. Тези отличия са признание за високия професионализъм и всеотдайността на бойците в защитата на Украйна.