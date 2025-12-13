НА ЖИВО
      събота, 13.12.25
          Скъпата трапеза за Бъдни вечер принуждава домакинствата да свиват разходите

          Бъдни вечер в България се отбелязва с традиционни обреди и ястия, но високите цени на хранителните стоки създават трудности за мнозина, които се опитват да се придържат към обичайната трапеза. Според Савка Атанасова от село Изгрев, Варненско, цените на продуктите са нараснали значително, което я е принудило да намали броя на ястията от 11 на 7. „Около 90% от продуктите са се увеличили не само с 20-30-40%, но някои от тях даже и с 70-80%, което предопределя по-голямо увеличение на бюджета“, казва тя. Тя отбелязва, че за трапезата на 12 човека ще са необходими 400 лева само за храната.

          Въпреки предизвикателствата, Атанасова не смята да пропусне традиционни ястия като боб, постни сарми, баклава и тиквеник, но много други домакинства ще се лишат от по-скъпи продукти като плодове и ядки. Валентина Даргънова, от своя страна, описва ситуацията като най-трудната през годините. „Не мога да си позволя да си купя плодове и зеленчуци. Ще направя една питка, варени картофи, постни сърмички, евентуално“, споделя тя, като същевременно изразява съмнение дали 100 лева ще й стигнат.

          Цените на основни продукти, като бял боб, достигат 6 лева за килограм, което го прави неосъществим за много семейства, а оризът и киселото зеле също отбелязват сериозно поскъпване. Киселото зеле и корите за баница са особено скъпи тази година, което поставя допълнителен финансов натиск върху домакинствата, които се опитват да запазят традициите на празника.

