Станислав Балабанов замерен с яйца след участие в „Панорама“

Автомобилът на народния представител от „Има такъв народ” Станислав Балабанов бе атакуван с яйца от протестиращи граждани след участието му в предаването „Панорама” снощи.

В разпространен клип в социалните мрежи се вижда как автомобила на депутата е замерен с яйца, които се разплискват по задното стъкло и бронята на колата. На видеото се забелязва, че Балабанов не е шофирал автомобила, с който напуска мястото на инцидента.

Гневни граждани го попитаха дали усеща влиянието на Делян Пеевски и дали не изпитва срам от действията си. Въпреки настояванията им да говори с тях, депутатът им пожелава лека вечер и си тръгва, което доведе до още по-голямо недоволство и хвърляне на яйца по колата.