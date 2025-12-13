НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Станислав Балабанов замерен с яйца след участие в „Панорама“

          0
          49
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Автомобилът на народния представител от „Има такъв народ” Станислав Балабанов бе атакуван с яйца от протестиращи граждани след участието му в предаването „Панорама” снощи.

          - Реклама -

          В разпространен клип в социалните мрежи се вижда как автомобила на депутата е замерен с яйца, които се разплискват по задното стъкло и бронята на колата. На видеото се забелязва, че Балабанов не е шофирал автомобила, с който напуска мястото на инцидента.

          Гневни граждани го попитаха дали усеща влиянието на Делян Пеевски и дали не изпитва срам от действията си. Въпреки настояванията им да говори с тях, депутатът им пожелава лека вечер и си тръгва, което доведе до още по-голямо недоволство и хвърляне на яйца по колата.

          Автомобилът на народния представител от „Има такъв народ” Станислав Балабанов бе атакуван с яйца от протестиращи граждани след участието му в предаването „Панорама” снощи.

          - Реклама -

          В разпространен клип в социалните мрежи се вижда как автомобила на депутата е замерен с яйца, които се разплискват по задното стъкло и бронята на колата. На видеото се забелязва, че Балабанов не е шофирал автомобила, с който напуска мястото на инцидента.

          Гневни граждани го попитаха дали усеща влиянието на Делян Пеевски и дали не изпитва срам от действията си. Въпреки настояванията им да говори с тях, депутатът им пожелава лека вечер и си тръгва, което доведе до още по-голямо недоволство и хвърляне на яйца по колата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Васил Терзиев: Боклукът няма да е причината да напусна „Московска“ 33

          Георги Петров -
          „Ситуацията с боклука е поредната криза, с която ще се справим.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който лично се включи в доброволческа...
          Политика

          Цветлин Йовчев: Бюджетът взриви недоволството, живеем в „държавата на калинките“

          Георги Петров -
          Натрупването на множество проблеми, ескалирало заради държавния бюджет, е основната причина за подадената оставка на правителството. Тази теза изрази бившият председател на Държавна агенция...
          Инциденти

          Стартира операцията по обезопасяване и изтегляне на танкера „Кайрос“

          Георги Петров -
          Започва реалното изпълнение на утвърдения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на танкера "Кайрос". Планът е разработен съвместно от Изпълнителна агенция "Морска администрация"...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions