Започва реалното изпълнение на утвърдения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на танкера „Кайрос“. Планът е разработен съвместно от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и фирмата изпълнител на операцията BMF TUG Service, съобщиха от Министерството на транспорта. Действията се предприемат повече от седмица, след като плавателният съд, който е бил поразен при украински удар и е обект на санкции, бе изоставен в български води от турски влекач.

Тази сутрин в пристанище Бургас бе доставен специализиран авариен морски генератор с мощност 150 kW. Неговата основна цел е да възстанови работата на котвеното устройство на авариралия кораб. Генераторът ще бъде натоварен на работен катер, окомплектован с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.

Графикът на операцията предвижда в неделя (14 декември) работният катер да транспортира генератора до танкера. Технически екип ще се качи на борда, за да извърши свързване на електрическото захранване, тестване на котвения механизъм и възстановяване на функционалността на лявата котва. Това е ключова стъпка за осигуряване на безопасни условия за финалния етап от акцията.

На 15 декември (понеделник) към района на „Кайрос“ ще се отправят три влекача. Съгласно одобрения план, те ще започнат вдигането на котвата и самата буксировка. Очакванията са операцията да приключи в рамките на същия ден с безопасното закотвяне на танкера в предварително определен район в Бургаския залив.

По време на всички дейности ИА „Морска администрация“ ще осъществява непрекъснат контрол и координация, предприемайки всички мерки за гарантиране безопасността на корабоплаването и опазване на морската среда.