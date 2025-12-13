НА ЖИВО
          Баскетбол

          Стеф Къри не помогна на Голдън Стейт да избегне поражението от Минесота

          Победи постигнаха още Чикаго, Детройт, Филаделфия, Кливланд, Юта и Далас

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Голдън Стейт Уориърс загуби от Минесота Тимбъруулвс със 120:127 в поредна среща от редовния сезон на НБА.

          Стеф Къри се завърна в титулярната петица на „воините“, след като лекуваше контузия, и беше под пара със своите 39 точки, 5 борби и 5 асистенции. Той наниза шест от 15-те си опита от тройката. Още четирима играчи на Уориърс завършиха с двуцифрен точков актив, но това не успя да спаси домакините от поражението.

          В отсъствието на Антъни Едуардс, Джулиъс Рандъл приключи с 27 точки, 9 борби и 6 асистенции за гостите. Центърът Руди Гобер се отчете с дабъл-дабъл – 24 пункта и 14 овладени топки. Донте Дивинченцо помогна с 21 точки, а Наз Рийд и Джейдън Макданиелс се разписаха съответно с по 18 и 17.

          Това бе шестата победа в последните седем мача за „вълците“, които са шести на Запад с баланс 16-9, а Голдън Стейт е на осма позиция с равни показатели – 13 успеха и 13 загуби, в същата конференция. В следващите си двубои Уориърс гостуват на Портланд Трейл Блейзърс, а Тимбъруулвс са домакини на Сакраменто Кингс.

          Останалите резултати:

          Шарлът Хорнетс – Чикаго Булс 126:129

          Детройт Пистънс – Атланта Хоукс 142:115

          Филаделфия 76-ърс – Индиана Пейсърс 115:105

          Вашингтон Уизардс – Кливланд Кавалиърс 126:130

          Мемфис Гризлис – Юта Джаз 126:130

          Далас Маверикс – Бруклин Нетс 119:111

