Стеф Къри не помогна на Голдън Стейт да избегне поражението от Минесота

Голдън Стейт Уориърс загуби от Минесота Тимбъруулвс със 120:127 в поредна среща от редовния сезон на НБА.

- Реклама -

Стеф Къри се завърна в титулярната петица на „воините“, след като лекуваше контузия, и беше под пара със своите 39 точки, 5 борби и 5 асистенции. Той наниза шест от 15-те си опита от тройката. Още четирима играчи на Уориърс завършиха с двуцифрен точков актив, но това не успя да спаси домакините от поражението.

В отсъствието на Антъни Едуардс, Джулиъс Рандъл приключи с 27 точки, 9 борби и 6 асистенции за гостите. Центърът Руди Гобер се отчете с дабъл-дабъл – 24 пункта и 14 овладени топки. Донте Дивинченцо помогна с 21 точки, а Наз Рийд и Джейдън Макданиелс се разписаха съответно с по 18 и 17.

Това бе шестата победа в последните седем мача за „вълците“, които са шести на Запад с баланс 16-9, а Голдън Стейт е на осма позиция с равни показатели – 13 успеха и 13 загуби, в същата конференция. В следващите си двубои Уориърс гостуват на Портланд Трейл Блейзърс, а Тимбъруулвс са домакини на Сакраменто Кингс.

Останалите резултати:

Шарлът Хорнетс – Чикаго Булс 126:129

Детройт Пистънс – Атланта Хоукс 142:115

Филаделфия 76-ърс – Индиана Пейсърс 115:105

Вашингтон Уизардс – Кливланд Кавалиърс 126:130

Мемфис Гризлис – Юта Джаз 126:130

Далас Маверикс – Бруклин Нетс 119:111