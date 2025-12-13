Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа отдавна е един от най-големите мачове, които могат да бъдат организирани в бокса.

- Реклама -

Сега той е по-близо от всякога до това най-сетне да се случи.

The Ring научи, че двубой между бившите световни шампиони в тежка категория е планиран да бъде гвоздеят в програмата на гала от серията Riyadh Season през 2026 година. Преди това обаче Фюри и Джошуа трябва да излязат в отделни мачове в началото на 2026-а.

Освен това Джошуа е насрочен да се изправи срещу Джейк Пол на 19 декември в осемрундов двубой, който ще се излъчва по Netflix и ще се проведе в Маями.

Високият 206 см Фюри ще излезе отново от пенсия след поредни загуби от настоящия обединен и бивш двукратен безспорен световен шампион Олександър Усик. 36-годишният Джошуа пък търси завръщане след нокаута в петия рунд, който допусна срещу бившия шампион на IBF Даниел Дюбоа.

Това не е първият път, в който Джошуа и Фюри са били близо до директен сблъсък. През 2021 година британските звезди бяха на крачка от мач за определяне на безспорен световен шампион в тежка категория. Дионтей Уайлдър обаче активира клаузата си за реванш, след като Фюри го спря по категоричен начин в седмия рунд на втория им мач, което доведе до трети двубой между тях. Междувременно Джошуа трябваше да се изправи срещу Усик.

Джошуа (28 победи – 4 загуби, 25 нокаута) отстъпи с единодушно съдийско решение на Усик, докато Фюри (34 победи – 2 загуби – 1 равен, 24 нокаута) се надигна два пъти от пода, за да спре Уайлдър в 11-ия рунд в мач, претендент за „Мач на годината“, и да защити титлата си на WBC. След това Усик победи Джошуа и в реванша, а през 2024 година надделя два пъти над 37-годишния Фюри, като първата победа го направи безспорен световен шампион в тежка категория.

Фюри срещу Джошуа е мач, който се обсъжда и загатва през цялата им кариера. Дори и без титли на карта, това си остава един от най-големите възможни двубои в бокса.

Ако двамата не се изправят един срещу друг през следващата година, този сблъсък ще остане в историята като едно от най-големите „какво ли щеше да стане, ако…“ в съвременния бокс.