Тервел Пулев: Брат ми беше като професор до момента на нокаута

„До преди нокаута (Кубрат) игра като професор. Игра много добре. Но един удар и приключва мача“, заяви Тервел Пулев непосредствено след поражението на брат му, Кубрат Пулев, на ринга в Дубай.

Кобрата бе нокаутиран в шестия рунд от Мурат Гасиев и така загуби пояса си в тежка категория на регулярната версия на WBA.

До момента на нокаута Пулев водеше в съдийските карти. Софиянецът ръководеше действията на ринга, но късо ляво кроше в шестия рунд сложи край на спора.