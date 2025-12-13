Десети пореден ден продължава напрежението по българо-гръцката граница, предизвикано от протестните действия на гръцките земеделци. Блокадата нанася значителни финансови поражения върху българския транспортен бранш, като стотици тежкотоварни автомобили са блокирани на пунктовете и принудени да изчакват с часове.

Загубите за компаниите се увеличават прогресивно. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев съобщи, че финансовият удар е сериозен. „Всеки един превозвач губи над 100 евро дневно заради блокадите“, заяви той, подчертавайки, че ситуацията неизбежно ще влоши икономическото състояние на транспортните фирми в страната.

„Отново сме в ситуация, в която българският транспортен бизнес трябва да понася загуби. За втори път сезирахме главния прокурор на Гърция за действията на гръцките фермери и за блокадите на граничните пунктове. Настояваме да бъдат идентифицирани виновните лица, както и полицейските служители, които не си вършат работата“, коментира Арабаджиев пред Нова телевизия.

Гърция е ключова транзитна точка и основна дестинация за двустранни превози. Голяма част от българските камиони, пътуващи към Западна Европа, използват фериботните връзки през гръцка територия, за да достигнат до Италия, Испания и Франция. Заради затворените пунктове превозвачите са принудени да пренасочват курсовете си през алтернативни маршрути, което води до драстично увеличение на разходите и времето за доставка.

Относно неустойките при забавяне, Арабаджиев поясни, че те зависят от клаузите в конкретните договори. Докато в някои ситуации застрахователите могат да покрият щетите поради форсмажорни обстоятелства, при договори с фиксирани срокове превозвачите са застрашени от преки финансови санкции.

От браншовата организация настояват за спешна реакция от страна на Министерството на външните работи и Министерството на транспорта. Искането е институциите да заемат категорична позиция и да осигурят спазването на основния принцип на Европейския съюз за свободно движение на хора и стоки.

Наред с граничните проблеми, секторът продължава да страда и от хроничен недостиг на работна ръка. Според Арабаджиев това се очертава като най-тежкия проблем през последните години. Българските транспортни компании все по-често наемат водачи от трети страни като Индия, Непал, Узбекистан и държави от арабския свят. Въпреки че възнагражденията за международни шофьори достигат нива между 5 и 6 хиляди лева, интересът от страна на младите българи към тази професия остава минимален заради тежките условия на труд.