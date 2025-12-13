НА ЖИВО
          Трета санкция за Ботев Пловдив от ФИФА

          Забраната ще падне в момента, в който ръководителите на "канарчетата" погасят дълговете

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv?locale=bg_BG
          Ботев Пловдив беше санкциониран за трети път от ФИФА, като забраната отново е за привличане на нови футболисти. Наказанието на „канарчетата“ е заради неизплатени задължения към бивши играчи.

          Първата санкция на клуба беше наложена на 24 октомври, а втората – на 6 ноември. Забраната ще падне в момента, в който пловдивчани погасят дълговете.

          С подобни наказания са и други родни клубове, сред които Берое, Спартак Варна, Ботев Враца, както и аматьорските Верея и Крумовград.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

