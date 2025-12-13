Трета санкция за Ботев Пловдив от ФИФА

Ботев Пловдив беше санкциониран за трети път от ФИФА, като забраната отново е за привличане на нови футболисти. Наказанието на „канарчетата“ е заради неизплатени задължения към бивши играчи.

Първата санкция на клуба беше наложена на 24 октомври, а втората – на 6 ноември. Забраната ще падне в момента, в който пловдивчани погасят дълговете.

С подобни наказания са и други родни клубове, сред които Берое, Спартак Варна, Ботев Враца, както и аматьорските Верея и Крумовград.