          Уайлдър: Пулев печелеше всички рундове и дойде този удар

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Дионтей Уайлдър се възхити на нокаута на Мурат Гасиев срещу Кубрат Пулев, като отчете и че до този момент българинът е печелил всички проведени пет рунда.

          „Това беше красиво. Контра кроше в главата, контра кроше в главата. Обожавам контра крошетата, това беше страхотно, много хитро. Той проби през гардa и когато удари, беше като един от онези удари от мускулната памет. Само го видях и тялото ми автоматично реагира, защото съм го виждал толкова много пъти в лагера и в подобни ситуации.

          Можеш да го разбереш по езика на тялото му и по начина, по който влезе. Не беше замах отдалеч, просто беше – уау, точно там. А в тежката категория всички са опасни. Както видяхме, той губеше всички рундове и изведнъж дойде този един удар, който чаках, тялото реагира и бам – лека нощ. Това беше красиво“, коментира Уайлдър пред Boxing Social.

