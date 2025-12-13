НА ЖИВО
          Украйна нанесе удари по руски кораби в Каспийско море и напредна край Купянск

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Украйна обяви, че е извършила успешна атака срещу два руски кораба в акваторията на Каспийско море, които са транспортирали въоръжение и военна техника. Новината бе предадена от информационна агенция Ройтерс. Според изявлението на украинските сили, мисията е реализирана от подразделения със специално предназначение в координация с „местно съпротивително движение“.

          - Реклама -

          В официална публикация в платформата „Телеграм“ от украинска страна поясняват, че мишените са били плавателни съдове, попадащи под санкциите на САЩ заради участието им в логистиката на военни товари по маршрута между Иран и Русия. Към момента липсват конкретни детайли относно вида на използваните оръжия или мащаба на нанесените материални щети по корабите.

          Едновременно с новините от морския фронт, украинската армия информира за успехи и на сушата. Съобщено бе за възстановяване на контрола над две населени места в направлението около Купянск. Според Киев, стотици руски военнослужещи са попаднали в обкръжение в този район. Тази информация все още не е получила потвърждение от независими източници.

