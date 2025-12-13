НА ЖИВО
          Васил Терзиев: Боклукът няма да е причината да напусна „Московска“ 33

          Снимка: БГНЕС
          „Ситуацията с боклука е поредната криза, с която ще се справим.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който лично се включи в доброволческа акция за почистване на отпадъците в столичния квартал „Люлин“. В инициативата участие взе и заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

          Градоначалникът бе категоричен относно управлението си на столицата. „Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от „Московска 33“, подчерта Терзиев.

          По думите му, управлението и справянето с проблемите опират до избор – дали да влезеш в ролята на жертва и да се оплакваш от тежестта на обстоятелствата, или да действаш. Кметът отбеляза, че подходът е просто да „запретваш ръкави“ и да покажеш на практика, че със съвместни усилия проблемите могат да бъдат трайно решени.

