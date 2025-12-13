Вегнер: Много съм разстроен, какво да кажа

Кубрат беше в идеална форма, той следваше всички стъпки от тренировките и всичко беше перфектно във всички посоки, коментира Ули Вегнер след загубата от Мурат Гасиев в Дубай.

- Реклама -

Пулев не успя да защити пояса си на WBA. Руснакът постигна най-значимата победа в кариерата си.

„Много съм разстроен от това, което се случи. Какво да кажа? Той е вече на 44 и през цялата си кариера винаги се е бил с най-добрите боксьори. България трябва да се гордее с Кубрат, защото той винаги показва пълната си сила и енергия и винаги иска да прослави България. Винаги се бие за своя народ и семейство“, каза германският специалист пред bTV.

Поражението е под №4 за Пулев на професионалния ринг срещу 32 успеха. Преди това той отстъпи единствено пред Владимир Кличко, Антъни Джошуа (и двата пъти в битки за най-престижните пояси) и Дерек Чисора.