НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Весела Чернева: България изненада Брюксел и се препозиционира в приятелска към Русия група

          0
          157
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Брюксел е останал неприятно изненадан от съвместната позиция на Италия, Малта и България, които се присъединиха към скептицизма на Белгия относно замразяването и използването на руски активи. Това коментира Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП).

          - Реклама -

          Според изнесените данни, тези държави не подкрепят идеята руските активи, които възлизат на над 200 милиарда евро, да служат като гаранция за подкрепата към Украйна. Вместо това те предлагат Европейският съюз да увеличи собствения си дълг, като изтегли заем, който не е гарантиран от замразените руски средства.

          „В България това меко казано странно правителство в оставка, което нарича себе си проевропейско, всъщност препозиционира България в рамките на ЕС по много важен въпрос, свързан къде да отиват парите на европейците. То препозиционира страната в една приятелска към Русия група“, заяви Чернева.

          Експертът поясни, че подобна позиция на България на практика означава подкрепа за допълнително задлъжняване на съюза. Това се случва точно една година преди началото на ключовите преговори за следващата финансова рамка, която ще определи бюджета на ЕС за период от седем години.

          „Зависи къде ще отидат парите, ако отидат за нови дългове, това въобще поставя европейското планиране на бюджета на друга основа“, предупреди Весела Чернева.

          Брюксел е останал неприятно изненадан от съвместната позиция на Италия, Малта и България, които се присъединиха към скептицизма на Белгия относно замразяването и използването на руски активи. Това коментира Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП).

          - Реклама -

          Според изнесените данни, тези държави не подкрепят идеята руските активи, които възлизат на над 200 милиарда евро, да служат като гаранция за подкрепата към Украйна. Вместо това те предлагат Европейският съюз да увеличи собствения си дълг, като изтегли заем, който не е гарантиран от замразените руски средства.

          „В България това меко казано странно правителство в оставка, което нарича себе си проевропейско, всъщност препозиционира България в рамките на ЕС по много важен въпрос, свързан къде да отиват парите на европейците. То препозиционира страната в една приятелска към Русия група“, заяви Чернева.

          Експертът поясни, че подобна позиция на България на практика означава подкрепа за допълнително задлъжняване на съюза. Това се случва точно една година преди началото на ключовите преговори за следващата финансова рамка, която ще определи бюджета на ЕС за период от седем години.

          „Зависи къде ще отидат парите, ако отидат за нови дългове, това въобще поставя европейското планиране на бюджета на друга основа“, предупреди Весела Чернева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Лукашенко помилва 123 затворници, сред които Алес Беляцки и Мария Колесникова, срещу вдигане на санкции

          Георги Петров -
          Президентът на Беларус Александър Лукашенко издаде указ за помилването на 123-ма затворници. Действията на Минск са в замяна на отмяната на американските санкции, наложени...
          Крими

          Разследване: Балканската мафия използвала фирма на президента на Еквадор за трафик на кокаин

          Георги Петров -
          Над половин тон кокаин е бил внесен контрабандно в Европа, скрит в пратки с банани на Noboa Trading Co. – компания, собственост на семейството...
          Крими

          Полските власти разкриха таен тунел за мигранти под границата с Беларус

          Георги Петров -
          Служителите на граничната охрана в Полша съобщиха за откриването на прокопан тунел под границата със съседна Беларус. Според информацията от отдела на Гранична охрана...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions