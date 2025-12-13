Брюксел е останал неприятно изненадан от съвместната позиция на Италия, Малта и България, които се присъединиха към скептицизма на Белгия относно замразяването и използването на руски активи. Това коментира Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП).

Според изнесените данни, тези държави не подкрепят идеята руските активи, които възлизат на над 200 милиарда евро, да служат като гаранция за подкрепата към Украйна. Вместо това те предлагат Европейският съюз да увеличи собствения си дълг, като изтегли заем, който не е гарантиран от замразените руски средства.

„В България това меко казано странно правителство в оставка, което нарича себе си проевропейско, всъщност препозиционира България в рамките на ЕС по много важен въпрос, свързан къде да отиват парите на европейците. То препозиционира страната в една приятелска към Русия група“, заяви Чернева.

Експертът поясни, че подобна позиция на България на практика означава подкрепа за допълнително задлъжняване на съюза. Това се случва точно една година преди началото на ключовите преговори за следващата финансова рамка, която ще определи бюджета на ЕС за период от седем години.

„Зависи къде ще отидат парите, ако отидат за нови дългове, това въобще поставя европейското планиране на бюджета на друга основа“, предупреди Весела Чернева.