НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Весела Лечева: Българският олимпийски комитет е пленена институция

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Българският олимпийски комитет е една от пленените институции в страната. Продължават упоритите опити да се подмени резултата от Общото събрание, да се опорочи вота на спортните федерации“. Това заяви в Самоков председателят на БОК Весела Лечева.

          - Реклама -

          „На фона на всички български успехи в последната година, „сагата БОК“ все още не е приключила. Българският олимпийски комитет е една от пленените институции. Девет месеца след Общото събрание имаме две съдебни решения, които защитиха избора. Имаме и категоричните определения на МОК. Но както отбелязах и в началото на тази сага, нарочно бяха пуснати толкова много искови молби, макар и еднакви по съдържание. Онзи ден президентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев е обжалвал решението на съдийския състав, който бе потвърдил, че Общото събрание е проведено по всички правила. Той е пуснал индивидуална жалба, без да информира федерацията, Управителния съвет. Не знам дали осъзнава в какво въвлича Българския олимпийски комитет, но целта е ясна – шиканиране на процеса и възпиране на новото ръководство“, коментира Лечева.  

          Избраната за председател съобщи също така, че след няколко дни е първото заседание и по жалбата на Станка Златева. 

          „Тук, забележете, аз не съм присъдинена към това дело. Това е единственото дело, по което нямам право до момента на защита, което е доста учудващо. При положение, че се оспорва моят избор за председател на БОК, както и този на Изпълнителното бюро. Вярвам в независимостта на българския съд, в неговата почтеност и също така, че той няма да влезе в различни други сценарии, а именно – вотът на Общото събрание да бъде подменен“, коментира Лечева. 

          По повод готовността за участие в Зимните олимпийски игри в Милано Кортина, Весела Лечева отбеляза: „Всички наши усилия са насочени към това – българската делегация безпрепетствяно да участва в Олимпийските игри. Акредитационният процес почти е завършил. Но това, което не виждаме, е атмосферата, която трябва да съпътства такъв толкова голям форум“.

          Не разполагаме нито с бюджет, нито с администрация, нито дори с информационните канали, които все още се контролират от загубилото изборите ръководство. Не сме наясно как се харчат пари, които са обществени. Но е факт, че институцията БОК е блокирана и не работи за олимпийското движение, отбеляза още тя. 

          Весела Лечева бе гост на традиционния турнир за Купата на корейския посланик и Българската федерация по таекуондо (WT).

          Състезанието се провежда в най-новата многофункционална база „СамЕлион“ в гр. Самоков. 

          „Изключителен спортен празник, турнир, който събира стотици таекуондисти. Искам да поздравя както президента на федерацията Слави Бинев, така и посланика на Република Корея в България, който се ангажира лично с това състезание. 

          Трябва да отбележим и друг важен човек – това е Петър Георгиев, който е направил една великолепна инвестиция в Самоков. Спортната зала е направена по най-високите световни стандарти и дава прекрасни условия за развитие на спорта и града. Пълно е с хора, деца, спортисти“, отбеляза още Весела Лечева.

          „Българският олимпийски комитет е една от пленените институции в страната. Продължават упоритите опити да се подмени резултата от Общото събрание, да се опорочи вота на спортните федерации“. Това заяви в Самоков председателят на БОК Весела Лечева.

          - Реклама -

          „На фона на всички български успехи в последната година, „сагата БОК“ все още не е приключила. Българският олимпийски комитет е една от пленените институции. Девет месеца след Общото събрание имаме две съдебни решения, които защитиха избора. Имаме и категоричните определения на МОК. Но както отбелязах и в началото на тази сага, нарочно бяха пуснати толкова много искови молби, макар и еднакви по съдържание. Онзи ден президентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев е обжалвал решението на съдийския състав, който бе потвърдил, че Общото събрание е проведено по всички правила. Той е пуснал индивидуална жалба, без да информира федерацията, Управителния съвет. Не знам дали осъзнава в какво въвлича Българския олимпийски комитет, но целта е ясна – шиканиране на процеса и възпиране на новото ръководство“, коментира Лечева.  

          Избраната за председател съобщи също така, че след няколко дни е първото заседание и по жалбата на Станка Златева. 

          „Тук, забележете, аз не съм присъдинена към това дело. Това е единственото дело, по което нямам право до момента на защита, което е доста учудващо. При положение, че се оспорва моят избор за председател на БОК, както и този на Изпълнителното бюро. Вярвам в независимостта на българския съд, в неговата почтеност и също така, че той няма да влезе в различни други сценарии, а именно – вотът на Общото събрание да бъде подменен“, коментира Лечева. 

          По повод готовността за участие в Зимните олимпийски игри в Милано Кортина, Весела Лечева отбеляза: „Всички наши усилия са насочени към това – българската делегация безпрепетствяно да участва в Олимпийските игри. Акредитационният процес почти е завършил. Но това, което не виждаме, е атмосферата, която трябва да съпътства такъв толкова голям форум“.

          Не разполагаме нито с бюджет, нито с администрация, нито дори с информационните канали, които все още се контролират от загубилото изборите ръководство. Не сме наясно как се харчат пари, които са обществени. Но е факт, че институцията БОК е блокирана и не работи за олимпийското движение, отбеляза още тя. 

          Весела Лечева бе гост на традиционния турнир за Купата на корейския посланик и Българската федерация по таекуондо (WT).

          Състезанието се провежда в най-новата многофункционална база „СамЕлион“ в гр. Самоков. 

          „Изключителен спортен празник, турнир, който събира стотици таекуондисти. Искам да поздравя както президента на федерацията Слави Бинев, така и посланика на Република Корея в България, който се ангажира лично с това състезание. 

          Трябва да отбележим и друг важен човек – това е Петър Георгиев, който е направил една великолепна инвестиция в Самоков. Спортната зала е направена по най-високите световни стандарти и дава прекрасни условия за развитие на спорта и града. Пълно е с хора, деца, спортисти“, отбеляза още Весела Лечева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разследване: Балканската мафия използвала фирма на президента на Еквадор за трафик на кокаин

          Георги Петров -
          Над половин тон кокаин е бил внесен контрабандно в Европа, скрит в пратки с банани на Noboa Trading Co. – компания, собственост на семейството...
          Крими

          Полските власти разкриха таен тунел за мигранти под границата с Беларус

          Георги Петров -
          Служителите на граничната охрана в Полша съобщиха за откриването на прокопан тунел под границата със съседна Беларус. Според информацията от отдела на Гранична охрана...
          Футбол

          Обрати, продължения и ЦСКА 1948 е сред най-добрите осем за Купата

          Николай Минчев -
          ЦСКА 1948 е третият четвъртфиналист в турнира за Купата на България по футбол, след като елиминира Славия с 3:2 след продължения. На стадиона в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions