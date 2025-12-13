Служители на реда задържаха 44-годишен мъж след сигнал за домашно насилие в село Беловец, община Кубрат. Информацията бе потвърдена от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е регистриран на 11 декември. Установено е, че мъжът е упражнил физическо насилие спрямо 40-годишната си съпруга, като ѝ е нанесъл удари с ръце в областта на главата.

Насилникът е отведен в ареста, а по случая е образувана проверка за изясняване на пълните обстоятелства около деянието.