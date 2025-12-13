НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 13.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха мъж за побой над съпругата му в разградското село Беловец

          0
          28
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Служители на реда задържаха 44-годишен мъж след сигнал за домашно насилие в село Беловец, община Кубрат. Информацията бе потвърдена от пресцентъра на полицията.

          - Реклама -

          Инцидентът е регистриран на 11 декември. Установено е, че мъжът е упражнил физическо насилие спрямо 40-годишната си съпруга, като ѝ е нанесъл удари с ръце в областта на главата.

          Насилникът е отведен в ареста, а по случая е образувана проверка за изясняване на пълните обстоятелства около деянието.

          Служители на реда задържаха 44-годишен мъж след сигнал за домашно насилие в село Беловец, община Кубрат. Информацията бе потвърдена от пресцентъра на полицията.

          - Реклама -

          Инцидентът е регистриран на 11 декември. Установено е, че мъжът е упражнил физическо насилие спрямо 40-годишната си съпруга, като ѝ е нанесъл удари с ръце в областта на главата.

          Насилникът е отведен в ареста, а по случая е образувана проверка за изясняване на пълните обстоятелства около деянието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Транспортният сектор губи по 100 евро на камион дневно заради блокадата в Гърция

          Георги Петров -
          Десети пореден ден продължава напрежението по българо-гръцката граница, предизвикано от протестните действия на гръцките земеделци. Блокадата нанася значителни финансови поражения върху българския транспортен бранш,...
          Икономика

          Д-р Брънзалов: Без държавен бюджет не може да се подпише нов национален рамков договор

          Георги Петров -
          При липса на приет държавен бюджет подписването на нов национален рамков договор е невъзможно и в сила ще продължи да действа старият. Това заяви...
          Икономика

          Бюджет 2026 бетонира неравенството и бяга от големите въпроси

          Георги Петров -
          В условията на политическа турбуленция и правителство в оставка, проектобюджетът на България за 2026 г. премина през първо четене в Народното събрание, макар и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions