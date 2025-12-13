НА ЖИВО
          Захарова атакува Брюксел заради замразените активи: Нарече служителите на ЕС „измамници“

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова отправи остри критики към европейските институции във връзка с решението за окончателно замразяване на руските активи. Според информация, предадена от агенция Tanjug, тя е определила служителите на Европейския съюз като „измамници“.

          В коментар пред ТАСС, провокиран от въпрос относно действията на Съвета на ЕС спрямо руската суверенна собственост, Захарова използва и определението „Сватовници“.

          Руският дипломат не подмина и изказванията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която акцентира върху нарастващите разходи за Русия вследствие на конфликта в Украйна. В отговор на тези твърдения Захарова заяви лаконично: „Нека Урсула прави каквото си иска“.

