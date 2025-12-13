Говорителят на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова отправи остри критики към европейските институции във връзка с решението за окончателно замразяване на руските активи. Според информация, предадена от агенция Tanjug, тя е определила служителите на Европейския съюз като „измамници“.

В коментар пред ТАСС, провокиран от въпрос относно действията на Съвета на ЕС спрямо руската суверенна собственост, Захарова използва и определението „Сватовници“.

Руският дипломат не подмина и изказванията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която акцентира върху нарастващите разходи за Русия вследствие на конфликта в Украйна. В отговор на тези твърдения Захарова заяви лаконично: „Нека Урсула прави каквото си иска“.