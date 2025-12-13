Официалният представител на руското министерство на външните работи Мария Захарова коментира, че украинският президент Владимир Зеленски се намира в изключително сложна ситуация. Според нея той е „притиснат до стената“ както от развитието на бойните действия, така и от липсата на легитимност на собственото му управление, предават руските медии.

Захарова заяви: „Зеленски разбира, че вече е притиснат по всички параметри – и по ситуацията на земята, и по своята собствена нелегитимност, като се има предвид, че избори не е имало, той сам ги отмени, а украинците му имат абсолютно недоверие и просто масово напуснаха страната. И започна да шантажира западните куратори“.

Президентските пълномощия на Зеленски изтекоха официално на 20 май 2024 г., но той продължава да се стреми да задържи властта. На 9 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази позиция, че е настъпил подходящият момент за провеждане на избори в Украйна, като отбеляза, че в Киев използват конфликта като оправдание за тяхното забавяне.

В същия ден Зеленски обяви готовност за организиране на президентски вот. Той обаче подчерта, че това изисква законодателни промени и гарантиране на безопасността, включително осигуряване на възможност военнослужещите да гласуват.