НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          1000 души се събраха на „коледен“ митинг в Лондон, предизвикал сериозна тревога сред епископите

          0
          29
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Около 1000 души се събраха в централната част на Лондон за „коледен“ митинг, организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън, като по време на проявата участниците развяваха британски знамена и плакати с надписи „Исус е цар“. Това събитие предизвика сериозни опасения сред англиканските епископи, които изразиха загриженост за използването на християнски символи за оправдаване на расизъм и антимигрантска реторика.

          „Добре е да видиш, че не си сам. Християнската ни вяра е важна – повече от всякога – и трябва да я защитим“, заяви 38-годишният Джо Бърк.

          „Да направим Коледа отново велика“, каза Пенсионираната учителка Мери Билс, облечена с тениска с този надпис. Тя добави, че е важно да се отбелязват християнските ценности и спомена, че във Великобритания става все по-трудно открито да се говори за християнското наследство.

          - Реклама -

          Полицията съобщи, че на митинга са присъствали около 1000 души. Двама участници са били арестувани – единият за нападение над полицай, а другият за предполагаеми хомофобски обиди към служител на реда по време на предишен митинг на Робинсън. В контрапротеста са се включили около 200 души.

          Робинсън представи събитието като религиозно „коледно тържество“. В публикация в социалната мрежа X той, под истинското си име Стивън Яксли-Ленън, призова участниците да „почетат вярата, културата и наследството“ на страната.

          По време на контрапротеста обаче беше издигнат плакат с надпис „Христос беше бежанец на Коледа“. Англиканските епископи от епархията Саутуарк, който обхваща голяма част от южен Лондон, изразиха дълбока загриженост. В изявление те подчертаха, че всякакво присвояване или изопачаване на християнската вяра с цел изключване на други е неприемливо и че са сериозно обезпокоени от използването на християнски символи и език за оправдаване на расизъм и антимигрантски послания.

          Томи Робинсън е противоречива фигура с голямо онлайн влияние. През септември той събра около 150 000 души на един от най-големите крайнодесни протести в историята на страната. Видеообръщение на американския технологичен милиардер Илон Мъск към това събитие беше остро критикувано от кабинета на премиера Киър Стармър като „опасно и подстрекателско“.

          Бивш футболен хулиган, Робинсън е основател на антимигрантското движение English Defence League и има редица присъди, включително за ипотечни измами, нарушения на обществения ред и неуважение към съда. През май той беше освободен от затвора след седем месеца зад решетките за нарушаване на съдебна заповед.

          По време на престоя си в затвора Робинсън по негови думи е проявил интерес към християнството, но критиците определят това като „стратегическо ребрандиране“, целящо разширяване на влиянието му сред по-широка публика. Той е обвиняван и в подстрекаване на антимигрантските безредици във Великобритания през 2024 г., което отрича.

          Митингът се провежда на фона на засилени антимигрантски настроения, в момент когато крайнодясната партия „Реформ ЮК“ на Найджъл Фараж води в социологическите проучвания, а протести са насочени и срещу хотели, в които са настанявани търсещи убежище.

          Около 1000 души се събраха в централната част на Лондон за „коледен“ митинг, организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън, като по време на проявата участниците развяваха британски знамена и плакати с надписи „Исус е цар“. Това събитие предизвика сериозни опасения сред англиканските епископи, които изразиха загриженост за използването на християнски символи за оправдаване на расизъм и антимигрантска реторика.

          „Добре е да видиш, че не си сам. Християнската ни вяра е важна – повече от всякога – и трябва да я защитим“, заяви 38-годишният Джо Бърк.

          „Да направим Коледа отново велика“, каза Пенсионираната учителка Мери Билс, облечена с тениска с този надпис. Тя добави, че е важно да се отбелязват християнските ценности и спомена, че във Великобритания става все по-трудно открито да се говори за християнското наследство.

          - Реклама -

          Полицията съобщи, че на митинга са присъствали около 1000 души. Двама участници са били арестувани – единият за нападение над полицай, а другият за предполагаеми хомофобски обиди към служител на реда по време на предишен митинг на Робинсън. В контрапротеста са се включили около 200 души.

          Робинсън представи събитието като религиозно „коледно тържество“. В публикация в социалната мрежа X той, под истинското си име Стивън Яксли-Ленън, призова участниците да „почетат вярата, културата и наследството“ на страната.

          По време на контрапротеста обаче беше издигнат плакат с надпис „Христос беше бежанец на Коледа“. Англиканските епископи от епархията Саутуарк, който обхваща голяма част от южен Лондон, изразиха дълбока загриженост. В изявление те подчертаха, че всякакво присвояване или изопачаване на християнската вяра с цел изключване на други е неприемливо и че са сериозно обезпокоени от използването на християнски символи и език за оправдаване на расизъм и антимигрантски послания.

          Томи Робинсън е противоречива фигура с голямо онлайн влияние. През септември той събра около 150 000 души на един от най-големите крайнодесни протести в историята на страната. Видеообръщение на американския технологичен милиардер Илон Мъск към това събитие беше остро критикувано от кабинета на премиера Киър Стармър като „опасно и подстрекателско“.

          Бивш футболен хулиган, Робинсън е основател на антимигрантското движение English Defence League и има редица присъди, включително за ипотечни измами, нарушения на обществения ред и неуважение към съда. През май той беше освободен от затвора след седем месеца зад решетките за нарушаване на съдебна заповед.

          По време на престоя си в затвора Робинсън по негови думи е проявил интерес към християнството, но критиците определят това като „стратегическо ребрандиране“, целящо разширяване на влиянието му сред по-широка публика. Той е обвиняван и в подстрекаване на антимигрантските безредици във Великобритания през 2024 г., което отрича.

          Митингът се провежда на фона на засилени антимигрантски настроения, в момент когато крайнодясната партия „Реформ ЮК“ на Найджъл Фараж води в социологическите проучвания, а протести са насочени и срещу хотели, в които са настанявани търсещи убежище.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ердоган след разговорите с Путин: Мирът в Украйна „не е далеч“

          Красимир Попов -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази оптимизъм относно прекратяването на конфликта между Русия и Украйна. На връщане от посещението си в Туркменистан, където проведе...
          Икономика

          „Билд“: Милиарди български монети влизат в еврозоната от 1 януари

          Красимир Попов -
          От 1 януари България официално става 21-вата държава, която въвежда единната европейска валута. Това историческо събитие, което надхвърля чисто икономическите рамки, ще позволи на...
          Общество

          Фермери във Франция протестират срещу унищожаването на говеда заради болестта „бучковидна кожа“

          Красимир Попов -
          Фермери в югозападна Франция организираха протестни действия и пътни блокади в отговор на решението на властите да уничтожават цели стада говеда заради разпространението на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions