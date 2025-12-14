1000 души се събраха на „коледен“ митинг в Лондон, предизвикал сериозна тревога сред епископите

Около 1000 души се събраха в централната част на Лондон за „коледен“ митинг, организиран от крайнодесния активист Томи Робинсън, като по време на проявата участниците развяваха британски знамена и плакати с надписи „Исус е цар“. Това събитие предизвика сериозни опасения сред англиканските епископи, които изразиха загриженост за използването на християнски символи за оправдаване на расизъм и антимигрантска реторика.

„Добре е да видиш, че не си сам. Християнската ни вяра е важна – повече от всякога – и трябва да я защитим“, заяви 38-годишният Джо Бърк.

„Да направим Коледа отново велика", каза Пенсионираната учителка Мери Билс, облечена с тениска с този надпис. Тя добави, че е важно да се отбелязват християнските ценности и спомена, че във Великобритания става все по-трудно открито да се говори за християнското наследство.

Полицията съобщи, че на митинга са присъствали около 1000 души. Двама участници са били арестувани – единият за нападение над полицай, а другият за предполагаеми хомофобски обиди към служител на реда по време на предишен митинг на Робинсън. В контрапротеста са се включили около 200 души.

Робинсън представи събитието като религиозно „коледно тържество“. В публикация в социалната мрежа X той, под истинското си име Стивън Яксли-Ленън, призова участниците да „почетат вярата, културата и наследството“ на страната.

По време на контрапротеста обаче беше издигнат плакат с надпис „Христос беше бежанец на Коледа“. Англиканските епископи от епархията Саутуарк, който обхваща голяма част от южен Лондон, изразиха дълбока загриженост. В изявление те подчертаха, че всякакво присвояване или изопачаване на християнската вяра с цел изключване на други е неприемливо и че са сериозно обезпокоени от използването на християнски символи и език за оправдаване на расизъм и антимигрантски послания.

Томи Робинсън е противоречива фигура с голямо онлайн влияние. През септември той събра около 150 000 души на един от най-големите крайнодесни протести в историята на страната. Видеообръщение на американския технологичен милиардер Илон Мъск към това събитие беше остро критикувано от кабинета на премиера Киър Стармър като „опасно и подстрекателско“.

Бивш футболен хулиган, Робинсън е основател на антимигрантското движение English Defence League и има редица присъди, включително за ипотечни измами, нарушения на обществения ред и неуважение към съда. През май той беше освободен от затвора след седем месеца зад решетките за нарушаване на съдебна заповед.

По време на престоя си в затвора Робинсън по негови думи е проявил интерес към християнството, но критиците определят това като „стратегическо ребрандиране“, целящо разширяване на влиянието му сред по-широка публика. Той е обвиняван и в подстрекаване на антимигрантските безредици във Великобритания през 2024 г., което отрича.

Митингът се провежда на фона на засилени антимигрантски настроения, в момент когато крайнодясната партия „Реформ ЮК“ на Найджъл Фараж води в социологическите проучвания, а протести са насочени и срещу хотели, в които са настанявани търсещи убежище.