През изминалия ден органите на реда са извършили мащабни проверки в рамките на специализираната полицейска операция, насочена към спазване на Закона за движението по пътищата. Служителите на МВР са инспектирали общо 12 787 моторни превозни средства, като под контрол са били поставени 14 908 участници в движението – както водачи, така и пътници.

В резултат на засилената активност са констатирани множество нарушения. Полицейските екипи са съставили 4158 фиша и 461 акта за установени административни нарушения. Основен приоритет в текущата акция остава недопускането на управление на автомобили от неправоспособни шофьори, както и от такива, употребили алкохол или наркотични вещества.

Данните от междинните резултати показват тревожна статистика по отношение на алкохола. Засечени са общо 30 водачи, седнали зад волана след употреба на спиртни напитки. При 14 от тях техническите средства са отчели концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а при други 16 показанията са били над 1,2 на 1000. Двама от спрените за проверка са отказали да бъдат тествани.

По отношение на забранените субстанции, през изминалия ден е установен един водач, управлявал превозно средство под въздействието на наркотични вещества или техни аналози.