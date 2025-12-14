Алес Бяляцки призова ЕС за диалог с Минск за освобождаване на политически затворници

Европейският съюз трябва да започне преговори с властите в Минск с цел освобождаване на още политически затворници. Това заяви беларуският дисидент и носител на Нобелова награда за мир Алес Бяляцки, който беше освободен от затвора през уикенда в рамките на споразумение с участието на Съединените щати.

„За европейското общество и за другите демокрации е необходимо да бъдат прекратени репресиите в Беларус“, каза Бяляцки пред АФП в Литва.

„Репресиите се извършват от режима – с кого другиго трябва да се водят разговори, ако не с режима?“, допълни той.