Алес Бяляцки призова ЕС за диалог с Минск за освобождаване на политически затворници
Европейският съюз трябва да започне преговори с властите в Минск с цел освобождаване на още политически затворници. Това заяви беларуският дисидент и носител на Нобелова награда за мир Алес Бяляцки, който беше освободен от затвора през уикенда в рамките на споразумение с участието на Съединените щати.