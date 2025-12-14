Антисемитско нападение на плаж в Сидни: 11 жертви, френски гражданин сред загиналите, герой обезвреди нападател

Смъртоносно антисемитско нападение разтърси Австралия, след като въоръжени нападатели атакуваха еврейски семейства, събрали се на плажа Бонди в Сидни по време на празника Ханука. Загинаха 11 души, а много други бяха ранени, съобщиха местните власти.
Текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди атаката, като я определи като акт на омраза.
Сред жертвите е и френският гражданин Дан Елкаим, потвърди френският външен министър Жан-Ноел Баро.
На фона на трагедията австралийците отдадоха почит на мъж, определен като „герой“, който е успял да обезвреди един от нападателите, докато стрелбата все още е продължавала. Кадри от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи.
Местната медия 7News идентифицира мъжа като 43-годишния Ахмед ал Ахмед, продавач на плодове, който е бил прострелян два пъти и е настанен в болница.
Братовчед на ранения, представил се като Мустафа, също потвърди състоянието му.
Премиерът на Австралия Антъни Албанезе също нарече Ахмед ал Ахмед „герой“, а в интернет продължават да се появяват послания в подкрепа и благодарност за смелата му намеса.
Атаката беше определена като една от най-тежките антисемитски атаки в историята на страната, а разследването по случая продължава.
- Реклама -
