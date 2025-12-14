НА ЖИВО
          Антисемитско нападение на плаж в Сидни: 11 жертви, френски гражданин сред загиналите, герой обезвреди нападател

          Снимка: БГНЕС
          Смъртоносно антисемитско нападение разтърси Австралия, след като въоръжени нападатели атакуваха еврейски семейства, събрали се на плажа Бонди в Сидни по време на празника Ханука. Загинаха 11 души, а много други бяха ранени, съобщиха местните власти.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп осъди атаката, като я определи като акт на омраза.

          „Това беше ужасяващо нападение“, заяви президентът по време на коледно тържество в Белия дом, като определи случилото се като „чисто антисемитски“ акт.

          Сред жертвите е и френският гражданин Дан Елкаим, потвърди френският външен министър Жан-Ноел Баро.

          „С огромна тъга научихме, че нашият сънародник Дан Елкаим е сред жертвите на отвратителната терористична атака, извършена срещу еврейски семейства, събрали се на плажа Бонди в Сидни в първия ден на Ханука“, написа той в социалната мрежа X.

          На фона на трагедията австралийците отдадоха почит на мъж, определен като „герой“, който е успял да обезвреди един от нападателите, докато стрелбата все още е продължавала. Кадри от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи.

          Местната медия 7News идентифицира мъжа като 43-годишния Ахмед ал Ахмед, продавач на плодове, който е бил прострелян два пъти и е настанен в болница.

          „Сред целия този ужас, сред цялата тази тъга, все още има прекрасни, смели австралийци, готови да рискуват живота си, за да помогнат на напълно непознат“, заяви премиерът на щата Нов Южен Уелс Крис Минс.

          Братовчед на ранения, представил се като Мустафа, също потвърди състоянието му.

          „Той е в болницата и не знаем точно какво се случва там. Надяваме се, че ще се възстанови напълно. Той е стопроцентов герой.“

          Премиерът на Австралия Антъни Албанезе също нарече Ахмед ал Ахмед „герой“, а в интернет продължават да се появяват послания в подкрепа и благодарност за смелата му намеса.

          Атаката беше определена като една от най-тежките антисемитски атаки в историята на страната, а разследването по случая продължава.

          - Реклама -

