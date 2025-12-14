Арсенал се измъчи с последния

Арсенал се измъчи срещу последния Уулвърхемптън, но спечели трите точки на „Емирейтс“ след победа с 2:1 в двубой от 16-ия кръг на Висшата лига.

- Реклама -

„Артилеристите“ продължават да са лидери в класирането с 36 точки. Вторият Манчестър Сити има 31 и мач по-малко. Уулвърхемптън остана твърдо закотвен на дъното на таблицата със само две точки в актива си.

Първият по-сериозен шанс в срещата се откри още в 7-ата минута, когато Букайо Сака центрира прецизно, но ударът с глава на Юриен Тимбер премина встрани от вратата. Арсенал установи контрол над играта и трайно се настани в половината на съперника, но изпитваше затруднения срещу добре организираната защита на гостите. В 17-ата минута ново нахлуване на Сака по фланга създаде възможност за Деклан Райс, чийто шут обаче не затрудни стража Сам Джонстън.

Постепенното и предвидимо разгръщане на атаките на Арсенал улесняваше задачата на Уулвърхемптън. „Вълците“ дори бяха близо до това да поведат в 27-ата минута, но Давид Рая се намеси решително след удар на откъсналия се Хий Чан-Хуан. Малко след това Микел Артета беше принуден да направи промяна. Бен Уайт получи контузия и отстъпи мястото си на младия Майлс Люис-Скели.

В 33-тата минута Деклан Райс центрира от корнер към далечната греда, където Габриел Мартинели остана непокрит, но бразилецът не намери очертанията на вратата. Последва ново спускане на Сака по десния фланг, завършило с ъглов удар, след който Мартинели отново стреля неточно.

В добавеното време на първата част Пиеро Инкапие се подхлъзна в наказателното поле, но успя бързо да се изправи и да блокира удара на Йорген Странд Ларсен. Това бе и последният по-интересен момент преди почивката в едно полувреме, в което Арсенал действаше под обичайното си ниво.

След подновяването на играта „артилеристите“ повишиха темпото. В 57-ата минута Мартинели напредна по левия фланг и потърси далечния ъгъл, но топката премина на сантиметри покрай гредата. Малко след това бразилецът беше заменен от Леандро Тросар, а в игра се появиха още Мартин Йодегор и Микел Мерино.

В 70-ата минута Арсенал отбеляза гол по обичайния начин – след корнер. Букайо Сака центрира от корнер, топката се отби в гредата, а след това се отби в гърба на Сам Джонстън и влетя в мрежата му.

В последната минута на редовното време Матеуш Мане центрира в наказателното поле, където влезлият от пейката Толуваласе Арокодаре продължи топката към вратата на Давид Рая.

В четвъртата минута на добавеното време Букайо Сака намери по перфектен начин с центриране Габриел Жезус, а завърналият се от контузия бразилец принуди с глава Йерсон Москера да си вкара автогол.