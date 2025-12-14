Баща и син стоят зад кървавата стрелба на плажа Бонди в Сидни

Двамата въоръжени мъже, които застреляха 15 души по време на еврейско тържество на емблематичния плаж Бонди в Сидни, са 50-годишен баща и 24-годишният му син, съобщи австралийската полиция в понеделник.

„50-годишният е починал. 24-годишният в момента е в болница“, каза на пресконференция комисарят на полицията на Нов Южен Уелс Мал Ланьон.

„Мога да кажа, че не търсим друг извършител“, допълни той. - Реклама -

Полицията съобщи и актуализирани данни за жертвите, сред които има и 10-годишно момиче, след масовата стрелба срещу еврейско празненство на популярния австралийски плаж.

Един от въоръжените мъже – 50-годишният баща – е бил застрелян от полицията, с което общият брой на загиналите достигна 16 души.

Около 40 души са били ранени, след като двамата нападатели открили огън в неделя вечерта по време на събитие, отбелязващо началото на фестивала Ханука.

„Петима души остават в критично състояние, а останалите са в сериозно и стабилно състояние“, се казва в изявление на полицията на Нов Южен Уелс.

Вторият стрелец – 24-годишният мъж – е критично ранен и е бил откаран в болница под полицейска охрана.

Полицията определи стрелбата като „терористичен инцидент“ и съобщи, че е открила предполагаеми самоделни взривни устройства в превозно средство в близост до плажа.

Нападението е извършено по време на ежегодно събитие за Ханука на плажа Бонди, на което по данни на полицията са присъствали над 1000 души.