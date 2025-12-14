Баща и син стоят зад кървавата стрелба на плажа Бонди в Сидни

Двамата въоръжени мъже, които застреляха 15 души по време на еврейско тържество на емблематичния плаж Бонди в Сидни, са 50-годишен баща и 24-годишният му син, съобщи австралийската полиция в понеделник.
Полицията съобщи и актуализирани данни за жертвите, сред които има и 10-годишно момиче, след масовата стрелба срещу еврейско празненство на популярния австралийски плаж.
Един от въоръжените мъже – 50-годишният баща – е бил застрелян от полицията, с което общият брой на загиналите достигна 16 души.
Около 40 души са били ранени, след като двамата нападатели открили огън в неделя вечерта по време на събитие, отбелязващо началото на фестивала Ханука.
Вторият стрелец – 24-годишният мъж – е критично ранен и е бил откаран в болница под полицейска охрана.
Полицията определи стрелбата като „терористичен инцидент“ и съобщи, че е открила предполагаеми самоделни взривни устройства в превозно средство в близост до плажа.
Нападението е извършено по време на ежегодно събитие за Ханука на плажа Бонди, на което по данни на полицията са присъствали над 1000 души.
