Ботев Пловдив: Кметът бездейства за довършването на стадиона ни

Ръководоството на Ботев Пловдив изрази негодуванието си от работата на Общината в последно време и поради тази причина организира протест в понеделник. На 15 декември събирането в центъра на Пловдив е насрочено за 17:30 часа, а недоволството е породено от забения втори етап от строителството на стадиона.

Цялото съобщение гласи:

„ПФК Ботев Пловдив не може и няма да мълчи повече.

Въпреки проведените срещи, въпреки поетите публични ангажименти и въпреки осигуреното финансиране, кметът на Пловдив продължава да бездейства по довършването на стадион „Христо Ботев“. Обещанията, дадени в края на ноември, че до началото на декември ще има ясно решение за възлагането на втория етап от строителството, останаха поредните празни думи.

Днес вече сме в средата на декември.

Решение няма.

Подпис няма.

Комуникация няма.

Това административно безхаберие поставя под реална и непосредствена заплаха завършването на нашия стадион и съществува риск Пловдив да загуби безвъзвратно осигурените средства. Ако това се случи, отговорността ще бъде ясна и персонална.

ПФК Ботев Пловдив и хилядите му привърженици не могат да приемат съдбата на най-стария футболен клуб в България да бъде заложник на нехайство, протакане и управленска немощ.

Подчертаваме ясно и категорично:

това изявление и предстоящите действия са изцяло аполитични. Те не обслужват партии, избори или политически проекти. Те защитават интереса на клуба, спорта и града.

Затова ПФК Ботев Пловдив подкрепя и призовава всички свои фенове, симпатизанти и граждани на Пловдив да се включат масово в протестния митинг-шествие:

Понеделник, 15 декември 2025 г.

Начален час: 17:30 ч.

Краен пункт: Община Пловдив

Днес не става въпрос само за един стадион.

Става въпрос за достойнството на Пловдив, за бъдещето на спорта и за това дали управниците ще носят отговорност за действията – или бездействията си.

Ботев винаги е бил повече от футбол.

Ботев е кауза.

И тази кауза няма да бъде погребана в чекмеджетата на Общината.“