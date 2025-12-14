НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 14.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Ботев Пловдив: Кметът бездейства за довършването на стадиона ни

          От управата на "канарчетата" казаха, че се организира протест, който ще бъде проведен в понеделник

          0
          13
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ръководоството на Ботев Пловдив изрази негодуванието си от работата на Общината в последно време и поради тази причина организира протест в понеделник. На 15 декември събирането в центъра на Пловдив е насрочено за 17:30 часа, а недоволството е породено от забения втори етап от строителството на стадиона.

          - Реклама -

          Цялото съобщение гласи: 

          „ПФК Ботев Пловдив не може и няма да мълчи повече.

          Въпреки проведените срещи, въпреки поетите публични ангажименти и въпреки осигуреното финансиране, кметът на Пловдив продължава да бездейства по довършването на стадион „Христо Ботев“. Обещанията, дадени в края на ноември, че до началото на декември ще има ясно решение за възлагането на втория етап от строителството, останаха поредните празни думи.

          Днес вече сме в средата на декември.
          Решение няма.
          Подпис няма.
          Комуникация няма.

          Това административно безхаберие поставя под реална и непосредствена заплаха завършването на нашия стадион и съществува риск Пловдив да загуби безвъзвратно осигурените средства. Ако това се случи, отговорността ще бъде ясна и персонална.

          ПФК Ботев Пловдив и хилядите му привърженици не могат да приемат съдбата на най-стария футболен клуб в България да бъде заложник на нехайство, протакане и управленска немощ.

          Подчертаваме ясно и категорично:
          това изявление и предстоящите действия са изцяло аполитични. Те не обслужват партии, избори или политически проекти. Те защитават интереса на клуба, спорта и града.

          Затова ПФК Ботев Пловдив подкрепя и призовава всички свои фенове, симпатизанти и граждани на Пловдив да се включат масово в протестния митинг-шествие:

          Понеделник, 15 декември 2025 г.
          Начален час: 17:30 ч.
          Краен пункт: Община Пловдив

          Днес не става въпрос само за един стадион.
          Става въпрос за достойнството на Пловдив, за бъдещето на спорта и за това дали управниците ще носят отговорност за действията – или бездействията си.

          Ботев винаги е бил повече от футбол.
          Ботев е кауза.
          И тази кауза няма да бъде погребана в чекмеджетата на Общината.“

          Ръководоството на Ботев Пловдив изрази негодуванието си от работата на Общината в последно време и поради тази причина организира протест в понеделник. На 15 декември събирането в центъра на Пловдив е насрочено за 17:30 часа, а недоволството е породено от забения втори етап от строителството на стадиона.

          - Реклама -

          Цялото съобщение гласи: 

          „ПФК Ботев Пловдив не може и няма да мълчи повече.

          Въпреки проведените срещи, въпреки поетите публични ангажименти и въпреки осигуреното финансиране, кметът на Пловдив продължава да бездейства по довършването на стадион „Христо Ботев“. Обещанията, дадени в края на ноември, че до началото на декември ще има ясно решение за възлагането на втория етап от строителството, останаха поредните празни думи.

          Днес вече сме в средата на декември.
          Решение няма.
          Подпис няма.
          Комуникация няма.

          Това административно безхаберие поставя под реална и непосредствена заплаха завършването на нашия стадион и съществува риск Пловдив да загуби безвъзвратно осигурените средства. Ако това се случи, отговорността ще бъде ясна и персонална.

          ПФК Ботев Пловдив и хилядите му привърженици не могат да приемат съдбата на най-стария футболен клуб в България да бъде заложник на нехайство, протакане и управленска немощ.

          Подчертаваме ясно и категорично:
          това изявление и предстоящите действия са изцяло аполитични. Те не обслужват партии, избори или политически проекти. Те защитават интереса на клуба, спорта и града.

          Затова ПФК Ботев Пловдив подкрепя и призовава всички свои фенове, симпатизанти и граждани на Пловдив да се включат масово в протестния митинг-шествие:

          Понеделник, 15 декември 2025 г.
          Начален час: 17:30 ч.
          Краен пункт: Община Пловдив

          Днес не става въпрос само за един стадион.
          Става въпрос за достойнството на Пловдив, за бъдещето на спорта и за това дали управниците ще носят отговорност за действията – или бездействията си.

          Ботев винаги е бил повече от футбол.
          Ботев е кауза.
          И тази кауза няма да бъде погребана в чекмеджетата на Общината.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Локомотив Пловдив влезе в правилния коловоз и разгроми Монтана

          Николай Минчев -
          Локомотив Пловдив със сигурност ще разполага с една от най-изразителните победи преди ¼-финалите за Купата на България. Преди Септември – Лудогорец „смърфовете“ са единствените,...
          Футбол

          Издънка за Милан на Сан Сиро

          Николай Минчев -
          Лидерът в италианската Серия А - Милан, изненадващо не успя да спечели домакинството си от 15-ия кръг на шампионата. Срещата със Сасуоло в неделя...
          Футбол

          Станимир Стоилов и Гьозтепе запазиха мястото си в топ 4 на турското първенство

          Николай Минчев -
          Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе се върна към победите след две поражения. Тимът от Измир се наложи с минималното 1:0 над Газиантеп в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions