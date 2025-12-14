НА ЖИВО
          Божидар Божанов: ПП-ДБ отказва опити за кабинет и настоява за пълно машинно гласуване

          Политическата коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ще информира президента Румен Радев, че няма да прави опити за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание. Според тях единственият път напред е организирането на нови предсрочни избори. Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от коалицията, по повод обявените от държавния глава консултации.

          Божанов обяви, че още през следващата седмица парламентарната група ще внесе законодателни промени в Изборния кодекс. Основната цел е възстановяването на пълното машинно гласуване за предстоящия вот, така че устройствата реално да броят гласовете, а не да функционират единствено като принтери на разписки. Друг приоритет за обединението е свалянето на охраната от НСО на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, както и освобождаването на кабинет 222, който той ползва в сградата на парламента.

          „Нещото, което със сигурност ще предложим е връщане на машинното гласуване, тъй като то до голяма степен гарантира елиминиране на много манипулации, които видяхме на последните избори. Купуването на гласове няма как да бъде елиминирано без МВР, но всичко останало може да бъде решено с машини и това ще предложим“, коментира Божанов.

          ПП-ДБ ще отправят молба към президента Радев да съобрази насрочването на изборите с климатичните условия и продължителността на деня, за да се избегнат снегонавявания. Божидар Божанов даде пример с месец март като възможен вариант.

          Депутатът бе категоричен, че дори в следващия парламент формацията няма да търси подкрепа от ГЕРБ за формиране на управление. Той потвърди амбицията на коалицията да спечели поне 121 мандата, за да управлява самостоятелно. По отношение на финансите, позицията на ПП-ДБ е, че действащият бюджет трябва да бъде удължен, а новата финансова рамка да бъде приета от редовно правителство, което да отрази в нея своите политики.

