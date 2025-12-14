Доставката на новия Air Force One се отлага поне до 2028 г.

Доставката на новия самолет „Боинг“, който ще се използва от президента на САЩ и е известен като Air Force One, отново е отложена с поне една година, съобщава АФП.

Според обновения график на Военновъздушните сили на САЩ, първият от двата нови специално оборудвани самолета Boeing 747-8, известни като VC-25B, няма да влезе в експлоатация най-рано до 2028 г.

„На 12 декември 2025 г. Военновъздушните сили на САЩ сключиха допълнително споразумение на стойност 15,5 милиона долара с компанията „Боинг“ по програмата VC-25B“, заяви в неделя пред АФП говорител на военновъздушните сили.

По думите му разходите са свързани с „интегрирането на нови комуникационни възможности“, които „могат да бъдат реализирани в рамките на настоящия график на програмата с предвидената дата на доставка на първия самолет VC-25B в средата на 2028 г.“

По-рано Военновъздушните сили на САЩ бяха посочили, че първият самолет ще бъде доставен през 2027 г., като причина за новото забавяне не беше обявена.

Американският аерокосмически гигант „Боинг“ се сблъсква с многократни забавяния и финансови загуби, свързани с договора с фиксирана цена за замяна на Air Force One.

Договорът беше подписан през 2018 г. по време на първия мандат на текущия президент на Америка Доналд Тръмп и предвиждаше първоначалната доставка на самолета до края на 2024 г.