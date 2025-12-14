НА ЖИВО
      неделя, 14.12.25
          Доставката на новия Air Force One се отлага поне до 2028 г.

          Снимка: Dtom / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia
          Доставката на новия самолет „Боинг“, който ще се използва от президента на САЩ и е известен като Air Force One, отново е отложена с поне една година, съобщава АФП.

          Според обновения график на Военновъздушните сили на САЩ, първият от двата нови специално оборудвани самолета Boeing 747-8, известни като VC-25B, няма да влезе в експлоатация най-рано до 2028 г.

          „На 12 декември 2025 г. Военновъздушните сили на САЩ сключиха допълнително споразумение на стойност 15,5 милиона долара с компанията „Боинг“ по програмата VC-25B“, заяви в неделя пред АФП говорител на военновъздушните сили.

          По думите му разходите са свързани с „интегрирането на нови комуникационни възможности“, които „могат да бъдат реализирани в рамките на настоящия график на програмата с предвидената дата на доставка на първия самолет VC-25B в средата на 2028 г.“

          По-рано Военновъздушните сили на САЩ бяха посочили, че първият самолет ще бъде доставен през 2027 г., като причина за новото забавяне не беше обявена.

          Американският аерокосмически гигант „Боинг“ се сблъсква с многократни забавяния и финансови загуби, свързани с договора с фиксирана цена за замяна на Air Force One.

          Договорът беше подписан през 2018 г. по време на първия мандат на текущия президент на Америка Доналд Тръмп и предвиждаше първоначалната доставка на самолета до края на 2024 г.

          

          Последвайте Евроком в Google News

