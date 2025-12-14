НА ЖИВО
          Дузпи определиха победителя в мача между аутсайдерите за Купата

          През следващата седмица ще бъде теглен жребият за следващата фаза на надпреварата

          Снимка: www.facebook.com/BotevVratzaOfficial
          Ботев Враца победи Добруджа с 4:3 след изпълнение на дузпи. По този начин възпитаниците на Тодор Симов се класираха за ¼-финалите в надпреварата, а след броени дни ще научат и съперника си. Въпросните двубои от следващата фаза ще се проведат през пролетта. 

          Тимът от Северозападна България се класира по-трудно от очакваното, след като повече от едно полувреме игра с човек повече след директния червен картон на Георги Аргилашки. 

          В крайна сметка Тодор Симов заложи на Димитър Евтимов за наказателните удари и го пусна в игра в последната минута на продълженията. Бившият вратар на ЦСКА свърши страхотна работа, след като се справи с опитите на Матеус Леони и Джан Хасан. 

          При дузпите:

          1:0 Лукас Кардозо

          1:1 Радослав Цонев

          1:1 Матеус Леони (пропуск)

          1:1 Антоан Стоянов (пропуск)

          2:1 Димитър Пиргов

          2:2 Мартин Петков

          2:2 Джан Хасан (пропуск)

          2:3 Иван Горанов

          3:3 Малик Фол

          3:4 Даниел Генов

          - Реклама -

