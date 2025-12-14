Дузпи определиха победителя в мача между аутсайдерите за Купата

Ботев Враца победи Добруджа с 4:3 след изпълнение на дузпи. По този начин възпитаниците на Тодор Симов се класираха за ¼-финалите в надпреварата, а след броени дни ще научат и съперника си. Въпросните двубои от следващата фаза ще се проведат през пролетта.
Тимът от Северозападна България се класира по-трудно от очакваното, след като повече от едно полувреме игра с човек повече след директния червен картон на Георги Аргилашки.
В крайна сметка Тодор Симов заложи на Димитър Евтимов за наказателните удари и го пусна в игра в последната минута на продълженията. Бившият вратар на ЦСКА свърши страхотна работа, след като се справи с опитите на Матеус Леони и Джан Хасан.
При дузпите:
1:0 Лукас Кардозо
1:1 Радослав Цонев
1:1 Матеус Леони (пропуск)
1:1 Антоан Стоянов (пропуск)
2:1 Димитър Пиргов
2:2 Мартин Петков
2:2 Джан Хасан (пропуск)
2:3 Иван Горанов
3:3 Малик Фол
3:4 Даниел Генов
